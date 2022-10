Espagne : le message de Sergio Ramos a Luis Enrique

Titularisé à 13 reprises en ce début de saison, Sergio Ramos rêve d'un retour en sélection espagnole. « J'ai toujours de l'espoir, évidemment je suis content d'être de retour avec l'équipe, de rajouter le plus de minutes possible et de montrer un bon niveau. Mon rêve est, bien sûr, de revenir en équipe nationale, mais ça ne dépend pas de moi. Quoi qu'en pense l'entraîneur, eh bien, c'est toujours très respectable. Bien sûr, l'illusion reste toujours intacte de défendre à nouveau le maillot de mon pays » déclare notamment l'ancien Madrilène qui totalise 180 sélections en Equipe d'Espagne.

La suite après cette publicité

Lui qui n'a plus revêtu le maillot de la Roja depuis un soir de mars 2021 (victoire 3-1 face au Kosovo) peut-il réellement prétendre à une place dans le groupe de Luis Enrique au Mondial ? C'est en tout cas le message que l'on peut lire entre les lignes de cette déclaration. Quoi qu'il en soit, on connaîtra très rapidement la réponse à cet appel du pied, la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne débutant désormais que dans un petit peu plus d'un mois.