OL : Ainsley Maitland-Niles fracasse Fabio Grosso

Avec seulement 84 minutes en sept matchs, Ainsley Maitland-Niles n’a pas été beaucoup utilisé sous les ordres de Fabio Grosso à Lyon. Le joueur de 26 ans, considéré comme le couteau-suisse des Gones, n’a pas été très tendre avec le technicien italien, avec qui il n’a jamais discuté de sa situation.

«Ce n’était pas nouveau pour moi. Il ne me connaissait pas en tant que personne. Il ne m’a jamais demandé comment je me sentais, ni ce que je voulais. Je suis resté tranquille, j’ai travaillé. Il est parti avant qu’on ait eu une conversation», a confié l’Anglais pour le quotidien L’Équipe. Aujourd’hui, l’ancien d’Arsenal est plus performant sous les ordres de Pierre Sage, à l’instar de bon nombre de ses coéquipiers.