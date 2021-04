La qualification historique du PSG fait sensation, l'élimination du Bayern Munich choque l'Europe

La suite après cette publicité

L'Angleterre s'incline devant Thomas Tuchel

En Angleterre, Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré sa défaite (0-1) à domicile contre le FC Porto. Une qualification qui s'affiche en Une de The Guardian qui estime que c'est : «Haut et fort» que les Blues sont passés au tour suivant. Un match compliqué durant lequel les hommes de Thomas Tuchel ont subi, mais qui n'a pas empêché un résultat positif. «La dernière frayeur ne peut priver Chelsea d'une place dans le dernier carré», résume ainsi le quotidien britannique. De son côté, le Daily Mirror pousse un «ouf» de soulagement après la qualification du club londonien. «Ça y est ! Les hommes de Tuchel sont dans le dernier carré», s'extasie le tabloïd ! Enfin, le Daily Mail met en avant la patte Tuchel dans cette double-confrontation et espère que l'entraîneur sera imité par les autres clubs anglais encore en course, à savoir Liverpool et Manchester City, qui jouent ce soir. Si cette qualification de Chelsea réjouit l'Angleterre, au Portugal c'est la soupe à la grimace ce matin et un double sentiment domine. A Bola affiche en Une : «des adieux en beauté» pour le FC Porto qui l'a emporté (1-0) mais n'a pas pu se qualifier après sa défaite du match aller (2-0). Mais au moins les Dragões sont sortis avec les honneurs et ont de quoi être fiers. Un avis partagé par Record qui de son côté estime que «les joueurs de Sérgio Conceição ont tout donné !». O Jogo, lui, évoque des regrets et mets surtout en avant le superbe but de Taremi dans les arrêts de jeu, qui «aurait dû compter double» car l'attaquant a inscrit un superbe ciseau dans les derniers instants du match !

La France se régale de la qualification historique du PSG

En France, il n'y en a que pour le Paris Saint-Germain et sa qualification historique ce matin. Face au Bayern Munich, hier soir, le club de la capitale s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré une défaite (0-1). Avec leur victoire (3-2) à l'aller, Les Parisiens ont tenu le choc et ont certainement rendu leur meilleure copie de la saison hier soir. Forcément, le journal L'Équipe rend un belle hommage à cette équipe avec une superbe Une : «Le cri du cœur» ! Car du cœur les hommes de Pochettino en ont mis hier soir sur le terrain. «Le PSG accède pour la troisième fois de son histoire aux demi-finales de la C1, où il retrouvera le Borussia Dortmund ou Manchester City. Paris a souffert, tremblé, mais a mérité sa qualification», juge le quotidien sportif. De son côté, Le Parisien placarde en gros sur sa couverture : «Énorme» pour bien mettre en valeur la performance du PSG. «Tout est permis, même les rêves les plus fous», s'emporte le journal francilien. Une qualification qui s'affiche aussi sur la couverture de Ouest-France ou encore Midi-Libre qui rendent un bel hommage au dernier représentant français dans la compétition.

L'Allemagne et l'Europe sonnées par l'élimination du Bayern

En Allemagne en revanche, cette élimination du Bayern Munich résonne comme un coup de tonnerre ! Champion en titre et considérée comme la meilleure équipe du monde ces derniers mois, les Bavarois sont tombés de haut. Une élimination qui fait la Une de Bild ce matin qui indique que : «malgré la victoire à Paris, le Bayern est dehors !» Le quotidien national est sonné par cette nouvelle et n'en revient pas ! D'ailleurs, la qualification du PSG fait les gros titres un peu partout en Europe. C'est le cas en Italie où Tuttosport évoque sur sa Une : «L'extase du PSG. Le Bayern gagne mais n'est plus dans la course», constate sobrement le journal italien. En Espagne aussi, cela ne passe pas inaperçu. Marca parle d'une «d'une soirée inoubliable» pour le PSG et d'un «désastre» pour le Bayern. Enfin pour Mundo Deportivo, c'est une «douce défaite pour le PSG» et évoque surtout un «champion KO». Bref, tout le monde s'incline devant la qualification du PSG pour les demi-finales de la compétition.