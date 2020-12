OGC Nice-OL : les notes du match

Dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1, l'OGC Nice recevait l'Olympique Lyonnais à l'Allianz Riviera. Revigorés par leur succès à Nîmes mercredi, les Aiglons voulaient enchaîner à domicile face à un gros poisson de notre championnat. Côté lyonnais, le nul concédé face au Stade Brestois (2-2) n'a pas arrangé les choses dans la course au podium. Pour cette affiche de 21 heures, Adrian Ursea alignait un 3-4-3, avec le trio Lopes, Gouiri, Claude-Maurice en attaque. Rudi Garcia s'appuyait sur un 4-3-3 avec le redoutable trio Depay, Kadewere, Toko Ekambi en pointe.

Il ne fallait pas attendre très longtemps pour voir les Lyonnais allumer la première mèche. Bien servi par Paqueta, Depay dans la surface décochait une belle frappe bien captée par Benitez (6e). L'OL se procurait les occasions les plus franches en début de match. Suite à un déboulé de Toko Ekambi, Aouar voyait sa frappe bien maîtrisée par Benitez (19e). Juste avant la demi-heure de jeu, l'OL obtenait un penalty par Kadewere fauché par Nsoki dans la surface (29e).

Tino Kadewere dans tous les bons coups

Depay transformait la sentence d'un petit piqué qui surprenait Benitez (0-1, 32e). Deux minutes plus tard, Aouar récupérait le cuir, fixait la défense niçoise et voyait sa frappe enroulée filer juste à côté (34e). Les hommes de Rudi Garcia réalisaient le break juste avant la pause. Suite à un ballon perdu par Boudaoui, Kadewere ajustait de près Benitez (0-2, 39e). Quatre minutes plus tard, les Aiglons réduisaient le score par Gouiri qui profitait d'un excellent centre de Lopes dans le dos de la défense pour tromper Anthony Lopes de près (1-2, 43e).

Au retour des vestiaires, l'OGC Nice revenait avec de meilleures intentions mais ne parvenait pas à s'approcher des buts de Lopes. Sur une contre attaque, l'Olympique Lyonnais réalisait le break. Depay lançait dans la profondeur Kadewere qui très altruiste, offrait sur un plateau le troisième but à Toko Ekambi (1-3, 63e). L'OL assénait le coup de grâce dans le dernier quart d'heure. Kadewere décalait sur la droite Dubois dont le centre était relâché par Benitez. Aouar surgissait pour pousser le cuir au fond des filets (1-4, 73e). Dans les ultimes secondes du match, Paqueta décochait une lourde frappe bien déviée en corner par Benitez (90+2). Grâce à sa neuvième victoire de la saison, l'Olympique Lyonnais s'emparait provisoirement de la tête du championnat.

L'homme du match : Kadewere (8) : très travailleur, l'attaquant zimbabwéen n'a pas rechigné sur les tâches défensives bien au contraire. L'ancien Havrais a souvent aidé Dubois dans son couloir. A la conclusion d'un beau mouvement entre Aouar et Depay, il obtient le penalty qui permet à l'OL d'ouvrir le score (29e). Le buteur lyonnais profite d'un ballon perdu par Boudaoui pour inscrire le deuxième but et gagner son duel face à Benitez (0-2, 39e). Très impliqué dans le collectif, l'intéressé fait preuve d'altruisme en offrant sur un plateau le troisième but à Toko Ekambi (1-3, 63e). A l'origine du quatrième but de son équipe en décalant Dubois sur la droite (1-4, 73e). Encore une belle copie rendue par l'ancien attaquant du HAC ce soir. Remplacé à la 78e par Dembélé qui n'a rien eu à se mettre sous la dent.

OGC Nice

Benitez (3) : le capitaine du soir n'a pas été à la hauteur. Dès la 7e minute de jeu, il se devait de bien boucher son angle pour repousser sans problème la tentative de Memphis. Mais le Néerlandais se vengeait à la demi-heure de jeu sur penalty (32e). Dès lors, les frappes lyonnais devenaient nombreuses (34e, 35e, 37e), et le dernier rempart des Aiglons devait logiquement s'incliner à nouveau face à Kadewere (39e). De nouveau impuissant face à Toko Ekambi (63e), puis auteur d'une faute de main qui profitait à Aouar (1-4, 73e). Une bien triste soirée pour lui.

Daniliuc (3,5) : le tout jeune défenseur arrivé cet été en provenance du Bayern a vécu une rencontre globalement compliquée. Par moments imprécis dans ses transmissions (3e), l'Autrichien s'est souvent retrouvé mis à mal par les nombreuses offensives adverses, notamment par Aouar sur le quatrième but lyonnais (73e).

Bambu (4) : le défenseur central brésilien de 23 ans s'est montré attentif et a su bien contenir la pression de Memphis en l'empêchant de se créer de grosses opportunités de buts (13e). Par moments pris dans son dos (15e), ce dernier confirmait sa bonne entame de match par une intervention salvatrice devant Aouar qui partait seul au but (17e). Le reste de la partie a toutefois été bien plus compliqué, et les 4 buts encaissés par son équipe effacent en quelque sorte la prestation correcte du Brésilien.

N'Soki (2) : le latéral formé au Paris Saint-Germain a vécu une soirée cauchemardesque. Ses pertes de balles ont toutes bien failli profiter à des visiteurs qui heureusement pour les Aiglons, se sont montrés trop imprécis dans le dernier geste (13e, 19e). Son match a logiquement viré au cauchemar à la demi-heure de jeu lorsqu'il concédait un penalty que transformait Memphis après une intervention non-maitrisée devant Kadewere (30e). Un match à oublier très rapidement pour le défenseur de 21 ans.

Lotomba (4) : positionné ce soir sur le flan droit du milieu niçois, l'international suisse n'a pas été avare d'efforts. L'une de ses nombreuses montées offensives n'était pas loin d'aboutir à l'obtention d'un penalty, en vain (9e). Puissant et percutant balle au pied, il n'a pas cessé de mettre Cornet en difficulté. Toutefois ses efforts n'ont à aucun moment été récompensés.

Bouadoui (3,5) : auteur d'une bonne entame de match, le milieu de terrain des Fennecs a toutefois peu à peu perdu pied dans ce match. Sa mauvaise passe latérale à destination d'un coéquipier a profité à Kadewere qui ne se fait pas fait prier pour ajuster Benitez (39e).

Thuram (4) : le petit frère de Marcus Thuram et fils du champion du monde 98 a rapidement démontré à son entraîneur qu'il allait falloir compter sur lui cette saison (5e). Irréprochable techniquement balle au pied, il a souvent tenté d'être à l'origine des actions de son équipe. Un peu plus compliqué défensivement dans les duels, là où il a commis des fautes grossières évitables. Une deuxième période néanmoins plus délicate pour lui.

Kamara (4) : l'ancien défenseur du Stade de Reims a connu un match mi-figue mi-raisin. Offensivement, il s'est volontaire et percutant sur son côté gauche. Il a apporté le danger en délivrant un nombre incalculable de centres, sans toutefois trouver preneur. Mais globalement, son état d'esprit a tout au long de la rencontre été irréprochable tant il a semblé donner de sa personne ce soir. Remplacé à la 62e par Atal , de retour de blessure. Une rentrée intéressante pour international algérien qui a surtout chercher à retrouver des sensations.

Lopes (4) : l'ancien chef d'orchestre de l'ASM a alterné le bon et le moins bon ce soir. S'il a perdu quelques ballons évitables, l'international portugais s'est montré précis dans ses transmissions, et n'a eu besoin de réaliser que trois centres avant de trouver preneur et se muer en passeur décisif pour Gouiri (43e). Remplacé à la 75e par Trouillet .

Gouiri (5) : actif sur le flan de l'attaque et souvent cherché par ses partenaires, le meilleur buteur du club n'a pas hésité à redescendre assez bas pour proposer de l'aide aux siens. Et alors que son équipe était au plus bas, c'est lui qui a insufflé la révolte en réduisant l'écart peu avant la pause d'une belle tête laissant Lopes impuissant (44e). Un but qui malheureusement pour lui ne servait à rien tant les buts encaissés ont été nombreux ce soir.

Claude-Maurice (3,5) : le jeune et talentueux attaquant français des Aiglons, auteur de la première frappe cadrée niçoise (24e), n'a pas été en grande réussite dans ses choix ce soir. Auteur d'une seule tentative face aux buts, il n'a pas réussi à peser sur la défense des Gones. Logiquement remplacé à la 62e par Ndoye qui aura au moins réussi à se mettre une opportunité de frappe sous la dent.

Olympique Lyonnais