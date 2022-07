Nemanja Radonjic quitte l'OM pour le Torino

La suite après cette publicité

Nemanja Radonjic passera de nouveau une saison loin de Marseille. Après un premier prêt infructueux du côté du Hertha Berlin lors de la seconde partie de saison 2020/2021, puis un second à Benfica sans plus de réussite, le Serbe s'en va cette fois au Torino. Il fait l'objet d'un prêt assorti d'une option d'achat, comprise entre 2 et 3 M€, selon les dernières informations de la presse italienne.

La nouvelle est officielle depuis quelques minutes. «Bonne chance Nemanja Radonjic. L’international serbe est prêté au Torino FC pour la saison 2022/2023.». Il s'agit sans doute là d'un dernier prêt puisque le contrat du joueur se termine en 2023 dans la cité phocéenne.

Bonne chance 𝐍𝐞𝐦𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐧𝐣𝐢𝐜 🇷🇸

L’international serbe est prêté au Torino FC pour la saison 2022/2023. pic.twitter.com/Gwhu6dsR3j — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 7, 2022

Un accord obtenu en un temps record

L'ailier de 26 ans tentera une énième relance dans un nouveau championnat, la Serie A. En revanche, l'Italie, il connaît puisqu'il est passé par les équipes de jeunes de la Roma et d'Empoli il y a quelques années. L'opération avec le Toro s'est réalisée très rapidement. Les différentes parties se sont entendues en quelques heures seulement entre mardi soir dernier et le mercredi midi.

Preuve que tout le monde souhaitait que le deal se fasse. Radonjic, qui ne s'est jamais vraiment imposé depuis qu'il a posé ses valises à l'OM à l'été 2018 contre 12 M€, souhaite engranger du temps de jeu afin de postuler à une place en sélection serbe pour la Coupe du monde au Qatar à l'automne prochain. En cas de bonnes performances en Italie, il aura de bonnes chances d'être du voyage.