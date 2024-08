Inter Milan : Mehdi Taremi aurait été policier sans le football

Il est la nouvelle recrue à prix malin de l’Inter Milan. Le club milanais, devenu un spécialiste des coups à zéro euro depuis plusieurs années, a attiré cet été Medhi Taremi. Auteur de plusieurs saisons de haute voltige avec le FC Porto ces dernières saisons, le buteur iranien va tenter d’empiler encore les buts de l’autre côté des Alpes. Connu du grand public pour ses grosses saisons, l’attaquant de 32 ans s’est néanmoins présenté plus en détail aux supporters lombards ce dimanche au micro du sponsor Nerazzurri Betsson Sport.

Interrogé sur le métier qu’il aurait fait s’il n’avait pas percé dans le monde du football, l’ancien de Persepolis a avoué qu’il aurait aimé travailler comme détective de police : «quand j’étais petit, je jouais avec mon frère et ses amis à Bouchehr, ma ville natale, et même si j’étais plus jeune, c’était un plaisir pour moi de pouvoir m’entraîner avec eux. Je suis le volley-ball et la NBA, mais je n’ai jamais pratiqué d’autres sports. Et si je n’étais pas devenu footballeur ? Je pense que je serais devenu policier, probablement détective.» Reste à savoir s’il saura toujours mettre de l’ordre dans les défenses adverses l’an prochain.