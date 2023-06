Strasbourg se sépare de Frédéric Antonetti

Ce lundi, le Racing Club de Strasbourg et Frédéric Antonetti ont décidé de mettre fin, d’un commun accord, à leur collaboration respective. Alors que l’entraîneur corse a réussi à maintenir le club alsacien en Ligue 1 après une saison 2022-2023 assez compliquée, ce dernier fait déjà ses adieux, moins de six mois après son arrivée le 13 février dernier.

«Frédéric avait une mission et il l’a parfaitement remplie. La saison a été éprouvante et nous nous sommes laissés un peu de temps pour souffler. Il a fait du très bon travail et je tiens à le remercier. Nous avons avancé main dans la main, dans une relation de confiance et d’estime réciproque. J’ai beaucoup de respect pour Fred», a notamment confié Marc Keller, le Président du Racing.

