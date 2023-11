L1 : Vincent Labrune sous le charme de Zaïre-Emery

Lorsqu’on est le patron de la Ligue de football professionnel, il faut savoir vendre son produit, encore plus lorsqu’on est en plein appel d’offres pour la détention des droits télévisés pour la période 2024-2029. Alors Vincent Labrune, auditionné ce mercredi par la Commission d’enquête sur les défaillances des Fédérations sportives, a mis le paquet. Et pas au sujet de Kylian Mbappé, star incontestée de notre Ligue 1, mais bien sur celui qu’il considère comme la nouvelle pépite, Warren Zaïre-Emery.

« Le plus grand (jeune) talent du PSG aujourd’hui ce n’est plus Kylian Mbappé, c’est Warren Zaïre-Emery, il a 17 ans. Il y a quelques années, ce même joueur serait parti en Allemagne, comme Dayot Upamecano ou Kingsley Coman. Est-ce que vous croyez qu’un gamin de 17 ans de région parisienne a envie d’aller en Allemagne pour le climat ou la langue? Pourquoi ils vont en Allemagne? Parce qu’en Allemagne il n’y a pas de charges sociales, donc le salaire brut, c’est le salaire net pour le joueur qui signe là-bas. Warren Zaïre-Emery, aujourd’hui il est là, on est fiers de lui. Et si on a des moyens, ces joueurs-là vont rester chez nous, c’est comme ça qu’on va être plus compétitifs », a-t-il lancé. Omettant au passage de préciser que ce sont surtout les autres clubs, et pas le PSG, qui ont des difficultés à garder leurs pépites…