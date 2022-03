Medhi Benatia : « la RDC est à la portée du Maroc, il ne faut pas déconner »

A quelques heures du barrage aller de la qualification pour la Coupe du Monde entre la République Démocratique du Congo et le Maroc, Medhi Benatia s’est longuement confié à Foot Mercato. Et l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas s’est montré confiant quant à la qualification des siens pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. « Ce sera difficile, mais je suis confiant. La RDC est une équipe à la portée du Maroc, il ne faut pas déconner. Sur un match aller-retour, on est largement capable de se qualifier, mais il faudra batailler. »

L’ancien joueur de la Juventus Turin et du Bayern Munich a lâché ses vérités sur la sélection marocaine à commencer par l’épineux cas Hakim Ziyech. Benatia s’est également livré sur l’actualité chaude du moment. De sa reconversion, à la rocambolesque élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid, à Nasser Al Khelaifi en passant par l’OM, et le cas Neymar, l’ancien roc défensif marocain s’est confié comme à son habitude, c’est à dire sans langue de bois. L’interview complète est à retrouver sur FM dès ce vendredi.