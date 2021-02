Ligue 1 : l'AS Saint-Étienne arrache le nul contre Reims

Après la victoire poussive de l'Olympique Lyonnais contre le Stade Brestois hier soir, la 26e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi. Elle offrait un duel de seconde partie de tableau entre Reims (13e) et l'AS Saint-Étienne (15e). La première incursion était à mettre au crédit des Verts avec une frappe contrée de Neyou (11e). Dominateurs, mais poussifs dans les derniers mètres adverses, les joueurs de Claude Puel amenaient aussi le danger via un coup franc de Bouanga (28e). Reims répondait grâce au ciseau de Mbuku (29e).

Malgré une tentative de Khazri (39e), les deux équipes étaient dos à dos à la pause. Reims revenait des vestiaires avec des bonnes intentions et un centre dangereux de Foket (51e). Mieux, les visiteurs subissaient néanmoins les incursions adverses (53e, 61e, 62e et 70e), mais c'était pour mieux punir. Sur un corner frappé côté gauche, El Bilal Touré surgissait au premier poteau pour marquer (1-0, 72e). Un but important pour les joueurs de David Guion qui se dirigeaient alors vers un succès. C'était sans compter Charles Abi qui a su égaliser en fin de match (1-1, 89e). Avec ce match nul, les deux équipes restent dos à dos.

Le classement de la Ligue 1