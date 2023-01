Liga : un petit Barça devance Getafe et met la pression sur le Real Madrid

Toujours leader de Liga après sa victoire lors du choc sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-0), le FC Barcelone avait l’occasion de prendre le large et de mettre la pression sur le Real Madrid, qui se déplacera sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, ce dimanche soir (21h). Mais les Catalans devaient faire sans leur leader d’attaque, Lewandowski, toujours suspendu. Raphinha, Dembélé et Fati étaient alors alignés, devant l’autre trio Gavi, Pedri et Busquets, au milieu de terrain, afin de devancer l’autre club madrilène de Getafe.

La suite après cette publicité

Dès le départ, le Barça manquait de concentration et était tout proche de se faire surprendre en encaissant une frappe lointaine de Mayoral, mais Unal était hors-jeu au départ de l’action (3e). De quoi soulager Xavi et ses hommes, en manque d’inspiration en ce début de partie. Et cela n’a pas suffi, puisque Alena, l’ex-blaugrana, manquait ensuite son duel devant Ter Stegen (32e). Mais le Barça semble inspiré cette saison, en Championnat. Contre le cours du jeu, Raphinha, sur son côté gauche, adressait un centre dans la surface, parfaitement conclu par Pedri pour ouvrir le score (1-0, 35e).

À lire

FC Barcelone : le gros coup de gueule Xavi envers ses joueurs

Le Barça peut remercier Ter Stegen

Et même en ayant fait le plus dur, le FC Barcelone s’est montré fébrile et a commis des erreurs bêtes, à l’image de cette perte de balle de Pedri devant Mayoral. Mais encore une fois, Ter Stegen se montrait impérial (42e). Après la pause, le rythme s’est réduit et Getafe commençait sérieusement à avoir du mal à courir après le ballon. Mais le Barça n’en a pas profité pour enfoncer le clou, Dembélé manquant le cadre (59e).

La suite après cette publicité

De quoi rendre fou Xavi sur son banc, d’autant plus que Mayoral, très présent ce soir, manquait encore une belle occasion et ne trouvait pas non plus le cadre (75e). Finalement, après un nouvel arrêt de Ter Stegen (90e+3), le FC Barcelone a empoché les trois points et devance maintenant le Real Madrid avec six points d’avance. Le Barça devra continuer sur sa lancée en s’imposant contre la Real Sociedad, en quarts de finale de Coupe du Roi, mercredi. De leur côté, les Azulones, 16es de Liga, devront se relancer contre le Real Betis, lors de la 19e journée.