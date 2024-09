Sporting CP - Lille : les compositions officielles

La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir ! Le Sporting Portugal accueille Lille à Lisbonne dans le cadre de la 1ère journée de saison régulière. Passés par les barrages pour se qualifier, les Dogues vont tenter de réaliser un coup ce soir, eux qui retrouvent la C1 trois ans après leur dernière participation. En face, les Lisboètes vont s’appuyer sur leurs supporters pour tenter de débuter cette campagne européenne par un succès. Ce match est à vivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Bruno Genesio maintient son système à cinq défenseurs. Chevalier dans le but, Diakité, Alexsandro et Mandi dans l’axe, Meunier ainsi que Bakker en pistons. Au milieu, Sahraoui et Zhegrova occupent les ailes, le capitaine André est associé à Angel Gomes dans le cœur du jeu. Enfin en attaque, Jonathan David tentera de perturber la défense portugaise. En face, le Sporting aligne son équipe type, une organisation en 3-4-3. On suivra bien entendu avec intérêt la performance du phénomène Gyökeres, le Suédois est titulaire à la pointe de l’attaque.

Les compositions

Sporting CP : Israel - Debast, Diomandé, Inacio - Quenda, Hjulmand ©, Morita, P.Gonçalves - Catamo, Gyökeres, Trincao

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Mandi, Alexsandro, Bakker - Zhegrova, André ©, Gomes, Sahraoui - David

