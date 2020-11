Tottenham : José Mourinho se régale après le but décisif de Gareth Bale

La suite après cette publicité

La belle histoire du dernier mercato estival a vite été tournée en malédiction. Du moins par la presse espagnole, qui s'était moquée de Gareth Bale pour sa première apparition cette saison sous le maillot de Tottenham. Le 18 octobre dernier, l'international gallois était effectivement entré en jeu alors que son équipe menait 3-0 face à West Ham et il a été aux premières loges pour assister à la remontée des Hammers (3-3 score final). La presse pro-Real Madrid s'était alors gaussée des premiers pas de son ex-joueur, évoquant la malédiction Bale.

Si malédiction il y avait, le gaucher âgé de 31 ans s'est chargé d'y mettre fin en inscrivant contre Brighton dimanche soir le but de la victoire (2-1), de la tête sur un centre de Reguilon, 3 minutes après son entrée en jeu. « Je suis ravi pour lui, particulièrement parce qu'il le mérite. Quand j'aurais 5 minutes, j'irai sur internet pour regarder les sites madrilènes et voir ce qu'ils ont à dire ! », s'est empressé de réagir José Mourinho après la rencontre. Le Special One, passé sur le banc du Real Madrid, est du genre rancunier et il n'avait pas manqué de lire les commentaires acides de la presse espagnole il y a quelques semaines.

José Mourinho protège Gareth Bale

L'entraîneur portugais a ensuite encensé son joueur. « Il sait que nous tenons à lui, et nous savons qu'il tient à nous, l'équipe, le club, les Spurs. Il est le parfait complément pour nous, il est très calme, très intelligent, il a de bonnes sensations. Il en avait de mauvaises avant, car le processus de remise en forme était dur, et son corps a souffert. Mais nous lui avons donné ce dont il avait besoin », a-t-il expliqué. Mourinho sait qu'il devait remettre le Gallois sur pied, après des mois de quasi-inactivité avec le Real Madrid.

« Je suis très heureux pour lui qu'il ait marqué le but décisif. Je l'ai dit il y a quelques jours, il s'améliore. Et ce n'est pas seulement en regardant ses données pendant l'entraînement. Nous savions. La bonne chose, c'est que lui aussi sait. Nous partageons des idées, des ressentis. Il n'a pas 90 minutes de Premier League dans les jambes, alors nous utilisons la Ligue Europa comme complément à l'entraînement. Nous utilisons certains matches de Premier League pour le faire jouer et la tendance sera à ce qu'il soit de mieux en mieux. J'aurai cette attention avec lui jusqu'à ce qu'il soit totalement prêt. » Mourinho couve donc pour l'instant son joueur, entré à deux reprises en Premier League, et décevant lors de ses deux titularisations en Ligue Europa. Ce but décisif impulsera peut-être le début d'une nouvelle aventure florissante avec Tottenham.