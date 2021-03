La bombe Cristiano Ronaldo met le feu aux médias espagnols, le FC Barcelone a choisi son coach pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

L'avenir de Ronaldo enflamme l'Espagne

En Espagne, c'est une véritable bombe qui a été lâchée hier ! Alors que Cristiano Ronaldo vit des moments compliqués à la Juventus depuis l'élimination de la Vieille Dame en Ligue des Champions cette semaine, le Portugais serait sur le départ ! Et comme l'annonce AS sur sa Une, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait «revenir au Real Madrid», trois ans après son départ. Selon le quotidien madrilène, «les Merengues et le joueur sont en contact depuis plusieurs mois et travaillent sur un retour de la star cet été.» Sa période difficile à la Juve pourrait «faciliter l'opération alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat en Italie», indique le journal. Une information qui fait également les gros titres de Marca qui indique que : «CR7 se laisse aimer.» Le Portugais fait carrément un «clin d'œil» au Real. Mais le quotidien madrilène tempère les choses et rapporte que «le Real a exclu pour l'instant un éventuel retour du crack portugais.» D'ailleurs en Italie, des voix s'élèvent pour défendre le Portugais, désigné coupable de l'élimination de la Juve en Ligue des Champions. Fernando Llorente fait la couverture de Tuttosport et apporte son soutien à Ronaldo car selon lui : «C'est fou de critiquer CR7.» Une chose est sûre, le feuilleton Ronaldo ne fait que commencer…

Laporta veut garder Koeman

Toujours dans la péninsule ibérique, Sport annonce que la nouvelle présidence du Barça veut conserver Ronald Koeman ! Le club va «miser» sur le Néerlandais comme l'écrit le quotidien catalan sur sa Une. «Laporta estime que le technicien a mérité de poursuivre au moins une saison de plus à la tête du projet sportif. Le nouveau président apprécie la croissance de l'équipe, l'engagement envers les jeunes et les excellentes relations avec les joueurs.» Autant d'arguments qui jouent en la faveur de Koeman. Mais de son côté AS indique que «Laporta songe à Julian Nagelsmann» pour apporter de profonds changements au club. Les prochains mois s'annoncent décisifs au Barça !

Lukaku veut rester à l'Inter

On termine ce tour de la presse en Italie où la Lazio s'est imposée hier en ouverture de la 27e journée de Serie A. Les Laziales ont pris le meilleur sur Crotone (3-2) et comme le rapporte le Corriere dello Sport : «La Lazio gagne et perd», car l'imbroglio face au Torino continue. Début mars, les joueurs romains se sont présentés sur la pelouse du Stadio Olimpico, alors que les joueurs adverses étaient bloqués en quarantaine à Turin à cause du Covid-19. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de Naples-Juve en début de saison. Mais la victoire sur tapis vert des Laziales n'a pas été reconnue. Sinon, Romelu Lukaku fait la Une de la Gazzetta delllo Sport ce matin. Le média annonce pourquoi le Belge va rester à l'Inter. Courtisé par Manchester City, l'attaquant veut rester en Italie car «il aime le club, sa relation avec Antonio Conte et son duo d'enfer avec Lautaro Martinez.» Une position qui semble claire pour le joueur…