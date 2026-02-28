Menu Rechercher
Turquie : un joueur refuse de sortir et annule son propre changement

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Matías Soulé @Maxppp

C’est une scène absolument lunaire qui s’est déroulée dans le championnat turc ce vendredi. Matías Kranevitter, ancien de la Roma ou encore de l’Atlético, évolue du côté de Fatih Karagümrük. Alors que son équipe affronte Trabzonspor, il est remplacé dès la 33e minute de jeu après avoir ressenti une petite gêne. Son coach ne souhaite pas prendre de risque et le remplace.

beIN SPORTS Türkiye
📌 Karşılaşmanın ilk yarısında Mısırlı com tr Fatih Karagümrük’te sakatlığı nedeniyle oyundan çıkacak olan Matias Kranevitter, kendisini iyi hissettiğini söylemesinin ardından değişikliği istemedi.

👉 İkinci yarının başında ise; Berkay Özcan, Kranevitter yerine oyuna dahil oldu.

#beINSPORTS #TSvFKG
Du moins, c’est ce qu’il pensait. Car au moment de voir son numéro affiché par le quatrième arbitre sur le terrain et de voir son coéquipier Berkay Özcan prêt à rentrer, Kranevitter refuse tout simplement de sortir. En colère, il reste sur le terrain et demande à l’arbitre de faire reprendre le jeu. Devant cette situation, son coach Stanojevic, gêné, a accepté la décision et s’est excusé auprès de son joueur Berkay Özcan. Finalement, au retour des vestiaires, Kranevitter n’est pas revenu sur le terrain et a bien été remplacé par Özcan.

Trabzon
Matías Kranevitter

Trabzon Logo Trabzonspor
Matías Kranevitter Matías Kranevitter
