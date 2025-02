Ligue des Champions : la réaction à chaud du héros Kylian Mbappé

Pas content ? Triplé. Le gimmick de Kylian Mbappé est repris partout après son hat-trick inscrit face à Manchester City. Mais content, le Real l’était de sa star française ces dernières semaines. Il a trouvé la bonne carburation à la pointe de l’attaque madrilène. Ne lui manquait plus qu’un match référence, notamment en Ligue des Champions. Le voilà désormais, et c’est un Mbappé tout sourire qui s’est présenté au micro de Canal+.

« On s’attend à tout quand on joue au Real. On savait que c’était un grand match contre une grande équipe. On savait qu’on devait donner le maximum, et c’est ce qu’on a fait. On est bien entré dans le match, on a eu des occasions et on a bien converti ça », a-t-il d’abord lancé, avant de dévoiler son but préféré de la soirée. « Le troisième, parce que c’est le pied gauche. Les trois sont beaux, les trois sont dans un registre différent. J’ai le temps de voir venir, je prends l’info avant. C’est une panoplie complète et ça fait plaisir. »

Mbappé déroule sur tous les terrains

Forcément, il a été interrogé sur son état de forme actuel. Est-il au sommet de son art ? Il a répondu avec franchise. « A Paris, je me sentais fort, je me sentais bien. Au début à Madrid, ce n’était pas trop ça, je me cherchais un petit peu. J’ai su inverser la tendance et on voit un meilleur visage. C’est sur la 2e partie de saison qu’on est jugé. Je le disais quand je ne jouais pas très bien, je le redis quand je joue très bien. Il faudra gagner des titres, être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres », a-t-il lancé.

Preuve que Mbappé a retrouvé tout son talent, il s’est baladé sur une question piège. Joue-t-il dans la meilleure équipe de sa carrière ? Petit sourire, un court instant de réflexion, et une réponse qui fuse. « Il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué, parce qu’elles m’ont permis d’arriver ici. A Monaco, c’était une très belle équipe, à Paris j’ai joué avec des cracks, et ici c’est le meilleur club du monde. C’est une évolution logique, dans la carrière d’un joueur qui veut faire de grandes choses. A moi de continuer comme ça ». Pas mieux.