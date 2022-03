Chelsea : Romelu Lukaku, victime du retour étincelant de Kai Havertz !

La suite après cette publicité

À l'heure où Chelsea traverse une grave crise institutionnelle, marquée par la récente annonce de mise en vente du club de Roman Abramovich, dans le collimateur de l'opinion publique et de l'état anglais en raison de ses liens entretenus avec le Kremlin, la performance éblouissante de Kai Havertz, samedi après-midi contre Burnley (4-0), est donc logiquement apparue comme une véritable bouffée d'oxygène pour Thomas Tuchel et son staff. Longtemps tenus en échec par les Clarets, les Blues, portés par le doublé express de leur attaquant allemand de 22 ans, ont finalement assuré l'essentiel pour oublier, le temps de quelques heures, un contexte extra-sportif sulfureux.

Troisième de Premier League avec cinq longueurs d'avance sur Arsenal disposant d'un match en retard, Chelsea peut ainsi préparer, avec confiance, un calendrier qui s'annonce surchargé. Avec 4 matches à venir en l'espace de 9 petits jours (déplacement à Norwich le 10 mars, réception de Newcastle le 13 mars, voyage à Lille pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions le 16 mars et déplacement à Middlesbrough en quarts de finale de la FA Cup le 19 mars prochain), les Blues auront besoin de toutes leurs forces en présence pour faire carton plein. Dans cette optique, le retour en très grande forme de Kai Havertz tombe au meilleur moment pour tout un club... ou presque. Relégué sur le banc des remplaçants contre Burnley où il n'a pas disputé la moindre minute, Romelu Lukaku (28 ans) a ainsi assisté, impassible, au récital de l'ancien du Bayer.

Romelu Lukaku poursuit son blues ...

De quoi renforcer les interrogations autour du Diable Rouge recruté pour 113 millions d'euros l'été dernier ? Inévitablement. Malgré un début de saison parfait, l'ancien de l'Inter ne parvient plus à répondre aux attentes placées en lui. Blessé à la cheville, touché par le Covid-19, muet sur le terrain (cinq petits buts en 17 matches de Premier League), le Belge vit depuis un calvaire et sa sortie médiatique plus que critiquée en décembre dernier n'a clairement rien arrangé à la situation. Écarté du groupe avant de présenter des excuses publiques et de sortir le chéquier pour payer une amende XXL, Lukaku s'est logiquement mis beaucoup de supporters londoniens à dos. Et son pardon sur le terrain tarde à venir, loin s'en faut. Illustration concrète d'un rendement très insuffisant, celui qui apparait parfois complètement déconnecté et peu impliqué dans le collectif mis en place par Thomas Tuchel présente ainsi un maigre bilan de 4 buts entre le 5 janvier et le 2 mars, date de son dernier match où il a d'ailleurs trouvé le chemin des filets contre Luton (FA Cup).

Chahuté hors des terrains, décevant sur le pré, l'international belge (101 sélections, 68 buts) est en plein doute dans l'ouest de Londres et se retrouve même directement visé par son entraîneur qui n'hésitait pas à lui remonter les bretelles récemment : «parfois, il doit faire le travail lui aussi. Il a eu beaucoup de pertes de balle et d'énormes occasions. Bien sûr, nous voulons le servir, mais il fait partie de l'équipe. La performance devant en première mi-temps... Nous pouvons faire beaucoup, beaucoup mieux», déclarait ainsi le coach allemand, agacé, le 15 janvier dernier après la défaite à City (0-1). Alors imaginez désormais qu'à cette situation chaotique sur le plan sportif vienne s'ajouter une concurrence de plus en plus prégnante à son poste ? Au grand dam du Belge, c'est malheureusement bel et bien ce qui est en train de se passer avec la montée en puissance de Kai Havertz.

Kai Havertz prêt à enfiler le costume de titulaire ?

Décisif à Stamford Bridge lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Lille (2-0), buteur et passeur en FA Cup face à Morecambe (4-0), le gaucher de la Nationalmannschaft (23 sélections, 8 buts) compile les performances de classe mondiale. Au total, depuis le début de l'année 2022, Havertz a ainsi enchaîné huit titularisations, que ce soit en championnat et en coupe, pour un bilan de cinq réalisations. Auteur d'un doublé face aux Clarets, ses deux premiers pions en championnat depuis novembre dernier, grâce à une belle tête à bout portant (53e) avant d'ajuster Nick Pope d'une frappe limpide du gauche (55e), l'Allemand a ainsi égalé le bilan de Lukaku en PL depuis... septembre dernier ! (2 buts pour le Belge face à Aston Villa puis contre Brighton et c'est tout). Alors forcément, l'ancien des Toffees a de quoi s'inquiéter. Pire encore, sa place de titulaire dans le 3-4-2-1 de l'ancien technicien du PSG pourrait même définitivement être mise en danger, qui plus est à l'heure où Timo Werner peut lui-aussi, dans une moindre mesure, prétendre à intégrer le onze de départ.

Une chose est sûre, le rendement actuellement affiché par Kai Havertz ne passe pas inaperçu, en témoigne le ton dithyrambique affiché par Tuchel, samedi soir à l'issue de la rencontre : «il donne beaucoup d’intensité et il est impliqué dans les buts. Il a encore marqué, donc c’est un très bon moment et c’est à lui de continuer. C’est comme ça. Nous avons joué le dernier match de coupe sans lui, Timo était très fort et était très proche de commencer aujourd’hui. Romelu a marqué récemment (contre Luton en FA Cup, ndlr) et nous aurons besoin de tout le monde, mais en ce moment, Kai est en très bonne forme». Si considérer les paroles du technicien allemand - évoquant Havertz puis Werner et enfin Lukaku - comme une forme de hiérarchie sous-entendue semblerait quelque peu malhonnête, les statistiques actuelles des trois attaquants des Blues ne mentent pas et le discours élogieux du manager des Blues à l'encontre du natif d'Aachen confirme la tendance.

«Ce qu’il nous donne, c’est un volume énorme. Il parcourt beaucoup de mètres. Il couvre beaucoup de mètres en haute intensité, donc il trouve l’intensité peu importe le système de l’adversaire qui défend contre nous, il trouve des courses, il trouve des espaces. C’est ce qui le rend fort et il utilise son corps de plus en plus. Il aime créer cette supériorité numérique dans un espace. C’est juste son style de jeu, sa caractéristique principale en tant que joueur. Il est en bonne forme, il est confiant». Sous le charme de Kai Havertz, rayonnant ces dernières semaines, Tuchel pourrait ainsi logiquement décider de continuer à faire confiance à l'ex-joueur de Leverkusen, pour le plus grand malheur de Lukaku... À moins que la répétition des matches qui se profile pour les pensionnaires de Stamford Bridge ne pousse son coach à faire quelque peu tourner et ainsi sauver la face d'une superstar devenue quasi fantomatique... «Nous sommes toujours à la troisième place, nous sommes toujours en FA Cup, nous sommes toujours en Ligue des Champions, donc il n’y a pas besoin d’être déçu, absolument pas. Nous avons encore beaucoup de choses à combattre. La course continue», rappelait à ce titre le tacticien allemand. Message reçu Romelu ?