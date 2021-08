L'OM cible Alexander Sørloth

«Alex s'est bien entraîné et est de bonne humeur lorsqu'il est sur le terrain. Mais son avenir n'est pas certain. Et notre accent est désormais mis sur les joueurs qui restent avec certitudes à Leipzig», a récemment déclaré le coach du RB Leipzig Jesse Marsch. Arrivé à l'été 2020 en provenance de Trabzonspor, Alexander Sørloth (25 ans) a connu une première saison compliquée avec le club allemand où il n'a marqué que 6 buts en 37 matches. Des chiffres assez faméliques pour le natif de Trondheim.

Face à la concurrence incarnée par Brian Brobbey, Hee-chan Hwang, Yussuf Poulsen et André Silva à son poste, le buteur pourrait prendre la tangente. Si Southampton est intéressé par le Norvégien, l'Olympique de Marseille est sur les rangs comme l'indique le média Nettavisen et comme nous pouvons le confirmer. Les Phocéens ont initié de premiers contacts avec l'entourage du joueur. Des options existent aussi en Italie pour Alexander Sørloth.