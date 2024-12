Un gros club européen veut voler Maghnes Akliouche à l’AS Monaco

« Pour moi, il y a deux joueurs qui doivent faire partie de la liste : Lucas Chevalier et (Maghnes) Akliouche». Le 6 novembre dernier, les déclarations de Samir Nasri sur l’équipe de France avaient fait parler. L’ancien milieu de terrain de la fameuse Génération 87 avait réclamé les arrivées du gardien du LOSC et du joueur de l’AS Monaco. Si le premier nommé a bien été appelé par Didier Deschamps le mois dernier, le second, lui, n’a pas été de la partie. Malgré tout, il est suivi de très près par le staff des Tricolores. Mais pas seulement. Ce n’est pas un secret, la Fédération algérienne de football avait aussi un œil sur le natif de Tremblay-en-France.

Mais L’Equipe a révélé il y a quelques semaines que le Monégasque a donné sa préférence à la France, puisqu’il a déjà évolué avec les Bleuets (10 sélections et 3 buts avec les U21, 8 capes et 2 buts avec les U23, ndlr). Si son avenir international semble déjà écrit, il n’en est pas de même concernant sa trajectoire en club. Grand espoir de l’AS Monaco, Akliouche rayonne au sein du club princier. Cette saison, il a participé à 21 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 4 buts et de délivrer 5 passes décisives. Impressionnant, Akliouche bluffe son monde et forcément, cela a attiré l’attention de quelques clubs en Europe.

L’AC Milan a fait d’Akliouche sa priorité

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport révèle que l’AC Milan est sur le coup. En effet, les Rossoneri souhaitent se renforcer au poste d’ailier au mois de janvier. D’après la publication italienne, l’écurie lombarde apprécie beaucoup le profil et les qualités du joueur français de la Principauté. Si la piste menant à l’Allemand Jamie Leweling (Stuttgart) est également explorée, c’est bien Akliouche qui a les faveurs des Milanais, qui veulent un joueur qui sait lire les situations et donner un coup de main concret en phase défensive. Ils comptent aussi sur leurs bonnes relations avec les dirigeants de l’ASM, notamment après le transfert de Youssouf Fofana, pour boucler ce dossier. Si la GdS évoque un prix de départ de 30 M€, il faudra mettre un peu plus sur la table, alors que la valeur du joueur est estimée aujourd’hui à 40 M€.

Au-delà de l’aspect financier, il faudra convaincre Monaco de lâcher l’un de ses meilleurs éléments en plein milieu de la saison. Ce qui paraît impossible. Même chose concernant le joueur, qui a d’autres priorités pour son avenir. Ce, alors que le PSG figure parmi les écuries qui le suivent depuis un moment. Adi Hütter, qui va pouvoir compter sur lui pour le reste de la saison, sait malgré tout qu’il risque d’être attaqué dans quelques mois. «Je suis vraiment fier de Maghnes. Quand je suis arrivé, c’était un talent, mais il avait quelques lacunes. La manière dont il a progressé est vraiment fantastique. Il peut faire de grosses différences pour notre jeu. C’est un gros talent et je pense qu’il sera très sollicité la saison prochaine par des gros clubs.» Cela a déjà commencé cet hiver avec l’AC Milan.