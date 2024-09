Les confessions de Javier Tebas sur le mercato

Lorsqu’il faut mettre en valeur la Liga, il n’y a pas une personne plus douée pour le faire que Javier Tebas. À l’occasion d’une conférence de presse donnée ce jeudi, le patron de LaLiga a comparé le championnat espagnol à celui de la Premier League, en évoquant le mercato estival et les sommes dépensées. « En parlant de recrutement, Kylian Mbappé vient d’arriver ici et notre équipe nationale vient de remporter l’Euro avec 24 joueurs issus de nos académies, la plupart jouant en Liga. Je ne pense pas que ce secteur soit uniquement axé sur les recrutements, il s’agit plutôt de trouver un équilibre. Il suffit de regarder comment la Premier League procède aux recrutements, où de nombreux joueurs finissent par être transférés ici et là en brassant des tonnes d’argent. Mais nous sommes la ligue qui sait le mieux comment dépenser son argent en proportion des résultats que nous obtenons ensuite sur le terrain. »

« Le football est en train de changer en termes de stratégie de marché, continue-t-il. Le Real Madrid qui a fait venir Mbappé en transfert libre. Ils ont été patients, ont attendu et ont fini par signer l’un des meilleurs joueurs du monde, du même niveau que Bellingham ou Vinicius. Ils ont construit une équipe extraordinaire sans avoir dépensé beaucoup d’argent. Par ailleurs, Barcelone possède actuellement de nombreux jeunes joueurs qui ont grandi dans son académie et pour lesquels n’importe quelle équipe anglaise aimerait dépenser beaucoup d’argent. Je ne me soucie donc pas trop de l’argent dépensé. L’important est de trouver le bon équilibre entre les performances sportives sur le terrain et les investissements financiers. Et pour trouver cet équilibre, la ligue espagnole est la meilleure. »