LdN : la Moldavie dompte Andorre, la Macédoine du Nord étrille la Lettonie

Alors que l’équipe de France défiera Israël, ce jeudi soir, à Budapest dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations, deux rencontres étaient programmées à 18 heures. Dans la Ligue C, la Lettonie accueillait la Macédoine du Nord. Une rencontre qui a finalement tourné à l’avantage des visiteurs grâce à trois réalisations de Jani Atanasov (35e), Lirim Qamili (70e) et Eljif Elmas (90+3e). Une victoire (3-0) qui permet aux Macédoniens de conforter leur première place.

Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, Andorre se déplaçait au Stadionul Zimbru à Chisinau pour y défier la Moldavie. Rigoureuse défensivement et réaliste aux abords de la surface adverse, la sélection dirigée par Serghei Clescenco s’imposait grâce à Artur Ionita, joueur de Lecce, et Maxim Cojocaru, buteur dans les derniers instants (90+5e). Avec ce succès (2-0), la Moldavie est en tête de la poule devant Malte et son adversaire du soir.