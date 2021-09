MU : Bruno Fernandes sort du silence après le penalty de la discorde

La suite après cette publicité

Manchester United connaît une mauvaise passe ces derniers jours : deux défaites consécutives à domicile toutes compétitions confondues face à West Ham en 3ème tour de League Cup (0-1) en Aston Villa pour la 6ème journée de Premier League (0-1). Pourtant, Bruno Fernandes aurait pu éviter le revers face aux Villains avec un pénalty acquis dans le temps additionnel, mais sa tentative est complètement ratée. Un échec qui lui aura valu une vague de critiques sur les réseaux, ce à quoi il a tenu à répondre sur son compte personnel.

« Personne n'est plus frustré et déçu que moi d'avoir raté le penalty et d'avoir perdu le match derrière. J'ai toujours assumé mes responsabilités, y compris dans les moments où je suis sous pression. Aujourd'hui j'ai échoué, mais je vais faire face et aller de l'avant avec la même ambition. [...] Les critiques et les opinions contrastées font partie intégrante du football. J'ai appris à vivre avec et à m'en servir pour me motiver. Je reviendrai plus fort, pour moi mais surtout pour mes coéquipiers et nos fans qui nous ont toujours soutenus », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

No excuses for my penalty miss today. I’m my biggest critic but as always I’ll use it to drive me forward. More than my disappointment though, the team’s loss today is the most important. I’ll be ready next time. pic.twitter.com/tTBgURne8B