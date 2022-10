Clermont : le président explique l'habile stratégie de recrutement du club

Maintenu en Ligue 1 la saison dernière malgré son statut de promu, Clermont était promis à l'enfer au début de cette saison 2022/2023. Disposant d'un des plus faibles budgets du championnat, les Clermontois étaient considérés parmi les candidats les plus probables pour une descente cette saison. Et pourtant, Pascal Gastien et ses hommes surprennent avec une belle huitième place après 11 journées. Accrochant Monaco (1-1) sur sa pelouse, la formation auvergnate affiche une avance de neuf points sur la zone rouge et va tenter de maintenir voir de creuser l'écart. Cet été, Clermont a connu un mercato animé avec les ventes de Mohamed Bayo (14M€, Lille), Salis Abdul Samed (5M€, Lens), Cédric Houtondji (2M€, Angers) ainsi que les départs libres de Vital Nsimba (Bordeaux), Akim Zedadka (Lille) ou encore Jason Berthomier (Valenciennes). Devant recruter intelligemment pour se renforcer, Clermont a dépensé habilement en ne mettant que 2,3M€ sur la table mais a su attirer Mateusz Wieteska (Legia Varsovie), Komnen Andric (Dinamo Zagreb), Jérémie Bela (Birmingham), Maxime Gonalons (Grenade), Neto Borges (Genk), Mory Diaw (Lausanne), Maximiliano Caufriez (Spartak Moscou) et Mehdi Zeffane (Libre). Si on rajoute à cela le retour de prêt de la pépite Muhammed Cham (21 ans), Clermont a été plutôt malin.

Interrogé sur les secrets de sa cellule de recrutement par l'AFP en marge du déplacement à Monaco, le président de Clermont Ahmet Schaefer a évoqué les coulisses : «notre fonctionnement est un peu à part avec nos deux clubs, Clermont et Lustenau en Autriche (qui a été promu en Tipico Bundesliga ndlr) comme plate-forme de développement pour la progression des joueurs. Cela n'a pas marché avec le club danois de Vendsyssel FF mais l'idée reste d'avoir un troisième engagement sur lequel nous travaillons. Nous n'avons pas de directeur général ou de directeur sportif. Nous avons des scouts internationaux qui travaillent et des recruteurs locaux pour nos deux clubs. Nous allons aussi chercher des jeunes en région parisienne ou lyonnaise. Nous avons également notre centre de formation car nous voulons aussi développer des joueurs qui sortent de l'académie.» Le dirigeant auvergnat reste néanmoins mesuré pour la suite de la saison même s'il est ravi de ce joli départ de son club : «les ambitions vont rester identiques même si certains estiment que l'on peut viser plus haut que le maintien. Je reste prudent. Nous avons levé un point d'interrogation avec l'intégration rapide de huit nouveaux joueurs ne connaissant pas la Ligue 1. Nous avons deux points de plus par rapport à la saison dernière au même moment. Je suis globalement satisfait. Surtout après la victoire sur Auxerre, nous pouvons aller à Monaco plus détendus. Ça reste un match bonus. Si nous pouvons prendre un point en Principauté, ce serait formidable.» Lendemain de match nul en Principauté, la satisfaction est de rigueur à Clermont.