Tottenham : Hugo Lloris veut absolument terminer la saison

Actuellement confiné comme de nombreux joueurs de football suite à la pandémie de coronavirus, Hugo Lloris (33 ans) attend patiemment la reprise de la Premier League. Le portier français de Tottenham plutôt discret dans les médias, a accordé une interview au Parisien jeudi. Le champion du monde évoque l'actualité sanitaire du moment mais aussi l'avenir de cette saison. Ainsi, l'international français souhaite achever cet exercice 2019-2020, même si les matchs doivent se disputer dans des stades vides.

« Il y a une réflexion à avoir. L'aspect économique a parfois tendance à prendre le pas sur l'aspect sportif. Il y a de tels enjeux financiers pour les clubs. Ça peut se comprendre. Mais au-dessus de tout ça, il y a la santé. Les différentes instances, dans chaque pays, ou à l'échelle européenne, planchent pour trouver des solutions appropriées. Si on demande son avis à un joueur de foot, il va vous répondre qu'il a envie de jouer, une à deux fois par semaine, devant des spectateurs, car c'est l'essence même de notre discipline. C'est là où l'on puise le dépassement de soi. Mais s'il faut achever le championnat à huis clos, on le fera. Même si ce n'est pas le même sport, » a ainsi commenté Lloris. Les prochains jours devraient permettre d'en savoir plus sur une future reprise de la Premier League...