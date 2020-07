Les compositions de Bayer Leverkusen - Bayern Munich sont là

La finale de la Coupe d'Allemagne met aux prises deux des équipes les plus séduisantes de la saison outre-Rhin. D'un côté, le Bayer Leverkusen de Peter Bosz, de l'autre, le Bayern Munich d'Hans-Dieter Flick. Le cinquième du dernier exercice de Bundesliga opte pour un 4-2-3-1 assez traditionnel avec le Finlandais Lukas Hradecky dans les buts. Devant lui, Lars Bender, Edmond Tapsoba, Sven Bender et Wendell prennent place. Julian Baumgartlinger et Charles Aranguiz composent le double pivot. Seul en pointe, Kai Havertz est soutenu par Moussa Diaby, Nadiem Amiri et Leon Bailey.

De son côté, le Bayern Munich s'organise dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. La traditionnelle défense constituée de Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba et Alphonso Davies est alignée. Joshua Kimmich et Leon Goretzka se retrouvent au cœur du jeu. Serge Gnabry, Thomas Müller et Kingsley Coman tenteront d'accompagner Robert Lewandowski en attaque.

Les compositions :

Bayer Leverkusen : Hradecky - L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Diaby, Amiri, Bailey - Havertz

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski