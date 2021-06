PSG : Kylian Mbappé explique pourquoi il a dit non au Real Madrid et à Zidane

À peine sorti d’une saison 2016/2017 durant laquelle Kylian Mbappé s’est révélé aux yeux du grand public en décrochant le titre de champion de France et en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions. Longtemps annoncé comme intransférable par l’AS Monaco, le natif de Bondy a finalement rejoint le PSG. Mais il aurait aussi pu aller au Real Madrid, club entraîné alors par Zinedine Zidane. Mais malgré son attirance pour le champion du monde 98, Mbappé a dit non aux Merengues. Et voici pourquoi.

« Mes parents voulaient que je commence ma carrière en France, que j’aie une éducation française. Parce que quand tu vas dans les centres de formation, bien sûr que t’y vas pour le foot, mais tu poursuis aussi ton éducation. Aller en Espagne, même si c’était avec Zidane, ça restait un autre pays, une autre culture », a-t-il déclaré à L’Obs.