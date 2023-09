Malte, Stade de Reims : de chauffeur livreur à révélation de la Ligue 1, la très belle histoire de Teddy Teuma

La suite après cette publicité

Début juillet, le Stade de Reims réalise un coup assez confidentiel, mais non pas moins intéressant en s’adjugeant les services de Teddy Teuma. Un transfert à moins de cinq millions d’euros (4,6M€, mais des bonus pouvant monter la note à 6M€, 8M€ si Reims remporte la Ligue des Champions) pour un milieu de terrain de 29 ans qui est international maltais. Néanmoins, celui qui est né à Toulon arrive avec de très belles références en Belgique où il a grandi avec l’Union Saint-Gilloise au point de devenir un homme fort de la Jupiler Pro League. Une trajectoire qui n’était pourtant pas gagnée pour Teddy Teuma. Originaire du sud de la France et notamment de Toulon où il est né, le gaucher va évoluer du côté du Hyères FC en jeunes de 2006 à 2011 avant de jouer avec cette équipe en tant qu’amateur (il y évoluera jusqu’en CFA / National 2 ndlr), Teddy Teuma a été obligé de concilier une activité professionnelle en plus de sa carrière de joueur.

Une carrière qui a mis du temps à démarrer

C’est donc avec son père Michel artisan boucher, qu’il va travailler comme chauffeur livreur en plus de son activité de footballeur. «Pendant une saison, je me levais à 2 heures tous les matins, je rentrais chez moi à midi et j’allais m’entraîner le soir. C’est là que j’ai réalisé la chance que j’avais, de faire ce que j’aime. Même si ce n’est pas non plus la guerre, ce n’était pas toujours simple, de se lever au milieu de la nuit pour aller chercher des sous et nourrir la famille. Je gagnais le smic, 1 200 € par mois. Ça m’a aidé à découvrir la vraie vie» expliquait-il au Parisien dans un entretien. Continuant à se battre pour son rêve de faire carrière dans le football, Teddy Teuma va être récompensé à l’été 2015. Alors qu’il a 21 ans et qu’il n’est jamais passé par un centre de formation, il rejoint l’US Boulogne qui évolue alors en National 1. Un premier pas vers une carrière professionnelle.

Disputant deux saisons avec le club nordiste où il terminera titulaire indiscutable, il réussira à convaincre le Red Star de le signer à l’été 2017. C’est à ce moment-là qu’il signe son premier contrat professionnel à 23 ans. Une sacrée réussite pour lui, mais qui n’a pas été vécu comme une fin en soit comme il l’a expliqué dans un long entretien à la LFP : «quand j’ai signé mon premier contrat pro, même si c’était un rêve d’enfant, je ne voulais pas m’arrêter là, j’en voulais encore plus. Et, malgré mon âge, c’est toujours le cas aujourd’hui. Je veux toujours continuer à progresser et à grandir. Honnêtement, ça peut paraître fou, mais, à l’heure actuelle, je ne réalise toujours pas que je suis footballeur professionnel.» Sous les ordres de Régis Brouard, Teddy Teuma devient une nouvelle fois indiscutable avec la formation audonienne. Placé un peu plus haut et alternant entre relayeur et milieu offensif, dépannant parfois sur l’aile droite, il va livre une saison 2017/2018 de haut rang avec 6 buts et 2 offrandes en 33 matches. Terminant champion de National 1 et obtenant sa promotion en Ligue 2, il va aussi taper dans l’œil du club de l’Union Saint-Gilloise.

La consécration Union Saint-Gilloise

Lors de l’été 2018, le club belge qui officie alors en deuxième division va approcher le joueur. Ce dernier va toutefois décliner et rester en Ligue 2 pour poursuivre sa dynamique avec le Red Star. Le début de saison est toutefois plus compliqué. Disputant 16 rencontres (1 réalisation et 1 offrande), il est dernier avec l’équipe de Seine Saint-Denis à la mi-saison. C’est là que l’Union Saint-Gilloise repasse à la charge à la trêve hivernale et le recrute contre 350 000 euros. Sceptique à l’époque et ne voulant pas quitter la France, il avait tout de même gardé un œil sur les résultats des Apaches et cela l’avait convaincu. «Le projet que les dirigeants m’avaient présenté six mois auparavant, et auquel je n’avais pas cru, était bel et bien solide. Quelque chose était en train de se créer. Ils ne m’avaient pas vendu du rêve donc je les ai écoutés à nouveau et, cette fois, je me suis lancé. Je n’étais pas très serein car, même si ce n’est « que » la Belgique, j’allais changer de pays et découvrir un nouveau championnat. Finalement, ça a été le meilleur choix de ma carrière puisque, pour l’instant, c’est en Belgique que j’ai passé mes plus belles années» a-t-il expliqué à la LFP. Sous les ordres de Lukas Elsner, Thomas Christiansen, Felice Mazzù et Karel Geraerts, Teddy Teuma va continuer à progresser jusqu’à devenir le capitaine de cette formation belge. Après six premiers mois d’acclimatation, le gaucher s’est installé dans l’équipe où son profil de milieu de terrain polyvalent et complet a été mis en exergue.

En quatre ans et demi, il va disputer pas moins de 164 rencontres pour 31 buts et 44 offrandes, preuve qu’en plus d’être précieux à la création et à la récupération, il est aussi un joueur capable d’avoir de belles statistiques. Sur son passage à l’Union Saint-Gilloise, ses performances sont à l’image des résultats de son club, en progrès constant. La Vieille Dame terminera 3e puis 4e de deuxième division belge jusqu’au titre remporté haut la main lors de la saison 2020/2021. L’exercice suivant, le club est leader de Jupiler League malgré son statut de promu pendant la grande majorité de la saison, mais s’écroule sur la dernière ligne droite au profit de Bruges. Porté par Deniz Undav, Dante Vanzeir, Kaoru Mitoma, Casper Nielsen et donc Teddy Teuma, cette équipe de l’Union Saint-Gilloise aura surpris tout son monde. Elle reproduire cette performance la saison dernière, si les quatre premiers étaient partis (Dante Vanzeir partira à l’hiver), Teddy Teuma était resté et a continué de porter cette équipe belge avec Victor Boniface (désormais au Bayer Leverkusen) ou encore Simon Adingra (revenu à Brighton). Qualifiée pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, l’Union Saint-Gilloise va vite voir le rêve de C1 être balayé par les Glasgow Rangers. Pourtant, les Belges remporteront le match aller à domicile (2-0) avant de s’écrouler en Écosse (3-0).

Reversé en Ligue Europa, l’Union Saint-Gilloise fera encore sensation en terminant en tête d’un groupe composé de l’Union Berlin, Braga et Malmö. Ironie du tirage au sort, ils retrouveront les Allemands en 1/8e de finale (3-3/3-0) avant de finalement chuter en quart de finale face à une autre équipe de Bundesliga, le Bayer Leverkusen (1-1/1-4). En Jupiler Pro League, la saison est encore une réussite, mais va se terminer avec de nouveaux regrets. Deuxième quasiment toute la saison, le RUSG défie Bruges lors de la dernière journée pendant que Genk affronte Antwerp. On arrive quasiment au temps additionnel et l’Union Saint-Gilloise mène 1-0 pendant que Genk mène 2-1 lors de l’autre rencontre. C’est là que le championnat belge va livrer un final extraordinaire. Coup sur coup, Bruges va marquer 3 buts pour s’imposer finalement 3-1 tandis qu’Antwerp va arracher un match nul 2-2 pour être champion. L’Union Saint-Gilloise manque de peu le titre et n’ira même pas en tour préliminaire de Ligue des Champions. Une déception immense pour Teddy Teuma et ses coéquipiers qui sonne la fin d’un cycle.

Un retour en France pour la grande porte pour Teddy Teuma

C’est donc en juillet dernier que Teddy Teuma a décidé de revenir en France. Débarquant à Reims, il y a signé pour quatre saisons et a vite pris un rôle de patron. Le joueur de 29 ans qui se distingue aussi pour son leadership, n’est pas étranger au bon début de saison de Reims. Alors que son équipe est actuellement quatrième de Ligue 1 derrière l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, il a su se montrer décisif sur les deux derniers matches. Déjà performant lors de la défaite contre l’OM (1-2) et la victoire face à Clermont (2-0) où il était entré en jeu, il a vite mis les pendules à l’heure pour sa première titularisation. Face à Montpellier (3-1), il a marqué deux buts et délivré une offrande. De quoi être félicité par son coach Will Still : «je tire mon chapeau à Teddy. C’est très positif et très encourageant. Teddy Teuma est impliqué sur les trois buts. Il met une galette sur la tête d’Abdelhamid. Il met un coup franc intéressant, puis il met une frappe sur le troisième but. Je n’ai pas les mots pour dire à quel point elle est belle.»

La confiance donnée par son coach, Teddy Teuma lui rendra une nouvelle fois lors du match face à Metz (2-2) où il a de nouveau crevé l’écran avec un but et une offrande. Désormais, Teddy Teuma devra confirmer ce statut pour doucement devenir une référence du championnat, mais les résultats sont prometteurs. Une progression régulière pour Teddy Teuma qui porte désormais ses fruits alors que son aventure n’a pas toujours été facile. En outre, il bénéficie d’un statut d’international depuis septembre 2020 puisqu’il joue avec la sélection maltaise (32 capes, 3 buts et 6 offrandes). Une binationalité que Teddy Teuma a appris directement par la Fédération Maltaise. «Ils avaient remonté tout mon arbre généalogique et ils avaient trouvé que le grand-père de mon grand-père était maltais. Ça m’intéressait de devenir international et je n’allais pas m’inventer une vie, je savais que je n’allais jamais être appelé en équipe de France donc pourquoi pas Malte ? Ça allait me permettre de faire des beaux matchs et je sentais que les dirigeants maltais me voulaient vraiment. La plupart des internationaux maltais jouent au pays, à un niveau équivalent au National 1 ou 2 ici, donc récupérer quelqu’un comme moi, qui joue au haut niveau, c’était magnifique» a-t-il confié à la LFP. Cadre de Reims et de la sélection maltaise, Teddy Teuma s’est accroché à ses rêves pour aujourd’hui s’offrir les plus belles pages de sa carrière. Un parcours impressionnant pour un joueur qui n’a eu de cesse de franchir les étapes.