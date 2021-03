Le Real Madrid s'enflamme pour Karim Benzema

Après deux saisons à chuter lors des huitièmes de finale, le Real Madrid va enfin retrouver les quarts de la Ligue des Champions. Et si les Merengues sont de retour, c’est en grande partie grâce à leurs « papys » Sergio Ramos (34 ans), Luka Modric (35 ans) et Karim Benzema (33 ans). L’attaquant français, auteur de l’ouverture du score face à l’Atalanta (3-1), a d’ailleurs encore fait énormément parler de lui.

Tout d’abord, parce que son but, son 70e dans la compétition, lui a permis de devenir le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, à seulement une longueur de Raul (71) et deux de Robert Lewandowski (72). Crédité de la meilleure note du match par notre rédaction avec Modric, l’ancien Lyonnais a touché pas moins de 63 ballons, a couru 10 kms et réalisé 52 courses à haute intensité. Pour un attaquant de son âge, c’est énorme, le tout sans parler de son influence dans le jeu.

L'hommage appuyé de Zidane

Une importance dont sont bien conscients ses partenaires. « Il nous fait du bien, on sait que sa qualité technique est énorme, en plus, il met des buts, ça ne peut que nous aider », a ainsi déclaré Ferland Mendy au micro de RMC Sport, imité peu de temps après par Modric. « Il est incroyable. Il marque beaucoup, mais il aide aussi l'équipe, avec son jeu, ses mouvements. C’est un grand joueur, ses statistiques le prouvent ». Deux beaux hommages.

Mais que dire de celui de Zinedine Zidane. « Il ne fait que progresser depuis qu’il est ici. C’est un joueur, on ne sait pas quand il va s’arrêter. On ne parle pas du but, parce que c’est un avant-centre, mais dans le jeu il est exceptionnel. Ce qu’il fait, pas beaucoup de joueurs sont capables de maîtriser le ballon comme il le fait. Faire jouer les autres et, surtout, ne pas perdre le ballon. Je ne sais pas combien il en a perdu, mais il n’en a pas perdu beaucoup, et surtout en étant efficace. » Toujours contesté en France, Karim Benzema peut se consoler en se disant qu’il a plus que jamais conquis Madrid.