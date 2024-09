LFP : Cyril Linette veut le retour de la Coupe de la Ligue

La Coupe de la Ligue bientôt de retour ? C’est ce qu’aimerait faire Cyril Linette en cas de nomination à la présidence de la LFP. «Si les clubs européens ne jouent pas la Coupe de la Ligue et qu’on remet la Coupe de la Ligue sans les clubs européens avec une place en Conférence League au bout, on donne quand même la possibilité à des clubs intermédiaires de gagner une coupe ce qui ne peut plus arriver dans le foot aujourd’hui», a déclaré l’ancien DG de L’Équipe au micro de l’After sur RMC.

Une Coupe de la Ligue sans les clubs européens, donc, pour permettre à des clubs moins huppés de remporter un trophée, tout en n’épuisant pas les équipes engagées dans les compétitions européennes. Pour pouvoir mettre son idée en place, Cyril Linette devra d’abord accéder à la tête de la LFP via un scrutin. Il sera opposé à Vincent Labrune, le président sortant, résultats le 10 septembre.