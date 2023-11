OM : c’est la crise en attaque !

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille défiera le Racing Club de Lens, ce dimanche à 20h45, pour un choc attendu par de très nombreux observateurs. Sur la pelouse de Bollaert, les hommes de Gennaro Gattuso - qui sortent d’une victoire convaincante (2-0) face à l’AEK Athènes en Ligue Europa - auront malgré tout fort à faire pour venir à bout d’Artésiens montant progressivement en puissance. Un déplacement d’autant plus périlleux pour une formation olympienne en proie aux doutes loin de ses bases et plus que jamais décevante sur le plan offensif.

L’attaque ne marque pas !

Présent en conférence de presse, en marge de ce duel, le technicien italien des Phocéens a d’ailleurs souhaité envoyer un message clair à ses troupes. «Demain, on ne doit pas avoir peur. Nous sommes prêts. Il ne faut pas se mettre trop de pression», prévenait l’ancien coach de Valence. S’adressait-il plus précisément aux joueurs offensifs de son collectif ? Difficile de le dire mais la faiblesse affichée par les attaquants marseillais laisse place à cette interprétation. Imprécis, brouillons, décevants, les qualificatifs sont aujourd’hui nombreux pour définir le rendement des Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Joaquin Correa, Iliman Ndiaye ou autre Ismaïla Sarr. Et les statistiques ne trompent pas…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Marseille 13 10 0 3 4 3 12 12 10 Lens 13 11 -1 3 4 4 12 13

Aussi risible qu’inquiétant, Akor Adams, auteur de 7 buts avec le Montpellier HSC, s’est ainsi montré autant décisif que Pierre-Emerick Aubameyang (1 but), Vitinha (2 buts), Joaquin Correa, Iliman Ndiaye (1 but) et Ismaïla Sarr (3 réalisations) depuis le début de la saison. Une donnée effrayante pour un club visant désormais une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Plus globalement, l’OM n’a d’ailleurs marqué qu’à douze reprises en championnat. Un bilan famélique plaçant l’écurie phocéenne dans les dernières places des attaques les plus prolifiques de notre championnat. Précisons, à ce titre, que seuls Brest, Strasbourg, Metz, Clermont et l’OL présentent un pire bilan. Régulièrement interrogé à ce sujet, Gennaro Gattuso ne semble pourtant pas s’en émouvoir.

Des statistiques sans équivoque, une confiance à (re)trouver !

«Les chiffres ne mentent pas. Aubameyang joue très bien mais ne marque pas de but. S’il ne s’appelait pas Aubameyang, il n’y aurait pas autant de critiques. On me demande souvent de comparer Aubameyang et Vitinha. Aubameyang n’aime pas beaucoup les contacts physiques, à la différence de Vitinha. Mais je suis très satisfait des deux joueurs», assurait notamment le Transalpin au sujet de ses deux numéros 9 avant d’évoquer leur concurrence. «On a deux attaquants, ils sont rapides, même si Vitinha va plutôt jouer avec un ballon sur lui. Pour moi ce n’est pas un problème d’avoir ces deux joueurs, c’est plutôt une ressource. (…) Pour moi, que les joueurs jouent 30 ou 70 minutes, ça ne veut pas forcément dire qu’il y a un impact. Je ne veux pas créer de duel entre eux. Vitinha, je le vois serein, il a joué 70 minutes contre l’AEK. Je suis content de la façon dont s’entraînent Vitinha et Aubameyang. Pour les matchs, c’est à moi de choisir. Ce que je vois d’eux, c’est qu’il y a beaucoup de respect».

Relancé, jeudi dernier, sur la maladresse de Vitinha face au but lors de la victoire marseillaise contre l’AEK Athènes, Gattuso avait même haussé le ton face aux journalistes. «Il me plaît beaucoup, je suis fier d’entraîner un joueur comme ça, arrêtez d’avoir l’impression que je ne l’aime pas ! Je fais juste des choix devant. Il a fait un super match ce soir. Je lui ai toujours dit qu’il devait améliorer une chose : le sourire ! Vitinha a toujours une tête d’enterrement. Je ne veux pas que ça se finisse comme Aubameyang, s’il n’enchaîne pas les buts lors de quatre ou cinq rencontres, il est sifflé, il y a des polémiques. Les sifflets, je les prends pour moi», lançait le tacticien olympien.

En attendant le réveil de ses attaquants, Gattuso joue donc les protecteurs. Une posture louable qui pourrait rapidement porter ses fruits pour des joueurs en manque de confiance, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang, récemment hué par l’Orange Vélodrome, et en passe de faire son retour après une blessure. «Il est disponible. On a fait des tests hier et aujourd’hui. Il est disponible pour le match. Je ne sais pas s’il sera titulaire ou s’il aura le droit de jouer 30-40 minutes», confirmait le natif de Corigliano Calabro. En attendant de connaître les choix du technicien italien pour sa composition de départ face aux Sang et Or, l’OM va surtout devoir retrouver rapidement ce réalisme offensif qui lui manque tant, et ce bien au-delà du rendement affiché par ses deux attaquants de pointe. Premiers éléments de réponse à partir de 20h45…