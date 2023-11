OM : Gennaro Gattuso met un premier coup de pression à ses joueurs

Voilà un mois et demi que Gennaro Gattuso est arrivé à l’OM, remplaçant au pied levé Marcelino. Depuis la venue de l’Italien, l’état d’esprit a changé mais les résultats sont toujours aussi irréguliers, à l’image du triste match nul contre le LOSC au Vélodrome le week-end dernier. Les Phocéens n’ont pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives. Un objectif qu’ils se sont sans doute fixés à Lens demain soir, où ils sont attendus sur les coups de 20h45 pour clôturer cette 12e journée de Ligue 1. La mission s’annonce tout de même délicate car il n’y a toujours pas eu le moindre succès à l’extérieur en championnat cette saison.

La prestation contre Athènes (2-0) jeudi soir en Ligue Europa peut servir d’exemple. «Le rendez-vous de demain ne sera pas capital pour la saison, assure pourtant Gattuso en conférence de presse à la veille du déplacement à Bollaert. On peut penser que c’est le cas au vu du classement mais il reste énormément de matchs. Lens est l’équipe qui court le plus en L1. C’est une équipe très physique, dans un système très agressif. On a préparé le match, mais on a peu d’énergie après le match de jeudi. Ce n’est pas une excuse. On sera prêt. Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille.»

Gattuso : «Demain, on ne doit pas avoir peur»

Une promesse qu’il faudra tenir sur le terrain. En face, les Sang et Or jouent la Ligue des Champions et sont confrontés régulièrement au plus haut niveau européen. Mais, seulement 10e de Ligue 1, le dauphin du PSG au printemps a encore du mal à trouver son rythme de carburation. La chance de l’Olympique de Marseille se situe sans doute ici même si ses dernières sorties hors de ses bases laissent planer mal de doutes. À l’inverse, Lens est à l’aise dans son stade et face à des supporters toujours très démonstratifs. Gattuso a d’ailleurs eu un mot pour ses joueurs à ce sujet. Il est hors de question d’afficher des signes de faiblesse.

«Il n’y a pas besoin de voir ce match comme un match référence. Il faut la même mentalité que lors du match contre Lille. L’équipe est très compétitive. Il y a des matchs où on souffre plus mais il ne faut pas avoir peur de l’adversaire et de ce que ça peut impliquer pour la suite de la saison. Demain, on ne doit pas avoir peur. Nous sommes prêts. Il ne faut pas se mettre trop de pression», lance-t-il en guise d’avertissement. Ses troupes doivent montrer un état d’esprit irréprochable. Il peut pardonner la défaite mais il n’excusera pas la crainte dans les yeux des siens. Le message est passé.