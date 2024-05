Lens : le communiqué cinglant des Red Tigers

La situation au RC Lens est amenée à beaucoup changer en interne cet été. Des joueurs jusqu’au directeur sportif en passant par l’entraîneur, ça part dans tous les sens pour le club nordiste. Une situation qui inquiète les supporters, alors que leur équipe jouera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine si Lyon remporte la Coupe de France ce soir. Via un communiqué, le groupe des Red Tigers, qui ne s’exprime que très rarement sur les dossiers du club nordiste, a lancé un message à sa direction.

«Il n’est pas dans nos habitudes de nous immiscer dans les arcanes du club», a d’abord rappelé le groupe sur X. «Aujourd’hui nous apprenons les potentiels départs d’Arnaud Pouille et de Franck Haise, motivés par une fin de cycle et un besoin de renouvellement. Nous devons reconnaitre qu’au cours de ces 3 derniers mois le club s’est plutôt distingué par le flou artistique de sa direction sportive que par ses résultats», reconnaissent ensuite les Red Tigers, lassés par la situation en interne. Pour autant, ils n’oublient pas l’apport considérable de l’actionnaire Joseph Oughourlian, faisant passer Lens de la Ligue 2 à la Ligue des Champions cette saison. Mais ils ont tenu à lui envoyer un message clair. «Nous appelons Joseph Oughourlian à retrouver la raison, l’humilité et les valeurs qui correspondent à cette région, ce club et ses fans. Nous serons attentifs aux prochaines décisions et officialisations, convaincus qu’il n’est pas trop tard pour bien faire. Le cas échéant, nous agirons pour le bien de l’institution. Allez Lens !», ont-ils conclu.