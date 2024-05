Coupe du Portugal : le FC Porto s’adjuge le trophée en finale contre le Sporting

C’est un duel au sommet que nous réservait le football portugais ce dimanche soir, dans le cadre de la finale de la Coupe du Portugal. Le FC Porto croisait le fer avec le Sporting pour une affiche légendaire. Déjà champions du Portugal, les Leões visaient un nouveau trophée sur cette fin de saison, mais la partie a été dominée par les Dragões, bien que la bataille ait fait rage tout au long de la rencontre entre les troupes de Sérgio Conceição et celles de Rúben Amorim. Pourtant, c’est bien le Sporting qui a ouvert le score dans le sillage de Jerry St. Juste (20e) mais l’attaquant brésilien, Evanilson, a rapidement égalisé pour le FC Porto (25e).

Le match a ensuite basculé en faveur des Dragões quand le buteur des Leões, Jerry St. Juste, a vu rouge (29e) pour une faute volontaire en position de dernier défenseur. Il a fallu les prolongations pour tenter de départager les deux équipes. A dix, le Sporting n’a pas pu résister plus longtemps et l’international iranien, Mehdi Taremi, a guidé son équipe vers la victoire (2-1) avec un pénalty transformé (100e). Avec ce trophée pour Porto, chaque grand club portugais a empoché un titre cette année : Benfica en Supercoupe, Braga en Coupe de la Ligue et le Sporting en championnat.