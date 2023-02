PSG : une dirigeante du Real Madrid balance une bombe sur Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Même si, pour le coup, ce qui fait parler en Espagne en cette transition entre janvier et février, ce n’est pas une rumeur ou une info un peu bancale, mais des déclarations officielles d’un membre de la direction du Real Madrid. Effectivement, lors d’un évènement public, Catalina Miñarro, proche de Florentino Pérez, a été interrogée au sujet du joueur de l’Equipe de France. Et sa réponse redonne de l’espoir aux Merengues.

Le Real Madrid ouvre encore la porte pour la première fois

« Avec Florentino, je n’écarte aucune possibilité. Si Mbappé doit venir et que ça s’ajuste avec les critères du club, il viendra. Et si ce n’est pas le cas, il ne viendra pas, et d’autres viendront. Mais ce dont je suis sûre, c’est que Florentino Pérez fera toujours ce qui est le mieux pour le club », a ainsi répondu la seule femme dirigeante du Real Madrid.

Très proche de Pérez, Miñarro fait logiquement la une partout en Espagne avec ses déclarations. Pour beaucoup, c’est une nouvelle façon de tendre la main au Bondynois en vue de l’été prochain, alors que depuis des mois déjà, les médias ibériques indiquent que le président madrilène souhaite encore l’enrôler dans un avenir proche. C’est même la première fois que le nom du joueur formé à Monaco est évoqué publiquement depuis le feuilleton de l’été dernier. Il est effectivement très rare que des membres de l’état-major madrilène s’expriment publiquement, et encore moins sur du mercato ou sur un joueur d’un autre club, et si ce fut le cas cette fois, c’est qu’il y a une raison derrière… C’est reparti pour un tour…