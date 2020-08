Vente OM : Claude Joye tacle encore Mourad Boudjellal

Un temps annoncé comme président de l'OM en cas de rachat du club par Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a finalement renoncé. L'ancien président du RC Toulon avait aussi inclus dans son projet de rachat le Racing Toulon, club de Nationale 2. Il aurait pu récupérer le poste de Claude Joye, actuellement à la tête du club varois. Et il s'est exprimé dans Var Matin.

Il a été très clair quant au possible débarquement de Mourad Boudjellal dans son club : « Son arrivée n’est plus d’actualité. Il a dit avoir abandonné le dossier et ce n’est plus possible. Le Sporting n’est pas un club de remplacement, c’est un premier choix ou rien. On le voit aujourd'hui avec l’OM, les passages en force, ça ne marche pas ».