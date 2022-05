Rome-Leicester : les compositions officielles

Ils ne sont plus qu’à 90 minutes d’une place en finale de la Ligue Europa Conférence. Ce soir, la Roma reçoit Leicester dans le cadre des demi-finales retour de la C4 (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). Égalité parfaite pour l’instant après le match nul 1-1 à l’aller en Angleterre. Les Romains possèdent sans doute un léger avantage : celui de jouer à la maison au Stadio Olimpico. Toutefois, on connaît la magie des soirées européennes et la folie des scénarios à ce niveau-là d'une compétition. Après 1961, 1984 puis 1991, les Transalpins veulent accéder à la quatrième finale européenne dans l’histoire du club. Les Foxes eux, rêvent d’une première.

Côté compositions, José Mourinho ne peut pas compter sur son meneur de jeu arménien Henrikh Mkhitaryan, victime d’une légère lésion musculaire à la jambe gauche au match aller. En revanche, pour le reste, le Spécial One a fait dans le classique. Le tricolore Jordan Veretout est sur le banc. Lorenzo Pellegrini lui est bien titulaire dans un système en 3-5-2. Aux avant-postes on retrouve Tammy Abraham et Nicolo Zaniolo. Brendan Rodgers lui, ne peut toujours pas faire appel à Ryan Bertrand et Wilfred Ndidi, tous deux blessés au genou. Le coach des Foxes peut compter en revanche sur la présence de Kiernan Dewsbury-Hall et James Maddison, ménagés contre Tottenham. Wesley Fofana le Français est titularisé en défense centrale, Jamie Vardy en pointe.

Les compositions d’équipe :

Rome : R.Patricio – Ibanez, Smalling, Mancini – Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Zalewski – Zaniolo, Abraham

Leicester : Schmeichel – R.Pereira, Fofana, Evans, Justin – Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall – Lookman, Vardy, Barnes