Ligue 1 : les immenses regrets de l’OM

La suite après cette publicité

A la lecture des résultats de la journée, l’Olympique de Marseille avait gros à jouer. En effet en cas de victoire contre Strasbourg, les Olympiens auraient relégués les Monégasques, défaits contre Reims (0-1), à sept points et la course à la seconde place aurait pu se jouer à deux avec le RC Lens, facile vainqueur de Clermont (4-0).

C’était plutôt mal parti avec le carton rouge de Leonardo Balerdi à la demi-heure de jeu. Mais, bien souvent avec les Marseillais il se passe quelque chose. Ainsi, grâce à un coup franc et un penalty les joueurs de Tudor menaient deux buts à zéro. Mbemba suivait bien la frappe de Malinovskyi quand Alexis Sanchez ne tremblait cette fois pas au point de penalty.

À lire

OM-Strasbourg : Morgan Sanson savoure son retour

Tudor veut tourner la page

Mais comme susmentionné, tout ne se passe pas comme prévu. Alors qu’on se dirigeait tranquillement vers une victoire de l’OM, Jean-Eudes Aholou mettait un doublé en l’espace de quelques instants (88e et 89e). Alors, on se demandait même si les Phocéens n’allaient pas perdre cette rencontre. Malgré les quatre minutes de temps additionnel, les Alsaciens ne trouvaient pas la faille. Tout cela a donc fini sur un score de parité (2-2).

La suite après cette publicité

Valentin Rongier avait l’œil noir en zone mixte tandis que Tudor n’avait pas envie de s’éterniser en conférence de presse : « je ne leur ai rien dit de particulier. C’était une déception pour tout le monde. Les joueurs étaient déçus et tristes. Maintenant, on prend ce point et on regarde vers l’avant ». L’OM repensera longtemps à cette soirée s’il manquait quelques points en fin de saison pour la deuxième place.