Le PSG offre 60 millions d’euros pour Leny Yoro, Cristiano Ronaldo rentre dans l’histoire

Le PSG ne lâche pas Leny Yoro

Le Real Madrid intensifie les négociations pour Leny Yoro, selon Marca. C’est la priorité avec Alphonso Davies. Le PSG s’est aussi mis au travail et a proposé 60 millions d’euros. La réponse du joueur a été la même que les autres fois : «Merci, mais non». Le Real ne peut pas atteindre ce chiffre. La négociation finale devrait intervenir avant le 30 juin puisque plusieurs clubs font pression comme le PSG, Manchester United et Liverpool.

Cristiano Ronaldo entre dans l’histoire

Cristiano Ronaldo marque encore une fois les esprits puisque même sans marquer il brise un nouveau record. «Ronaldo régale», titre le journal L’Equipe. «Déjà meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 14 buts, il est devenu ce samedi après-midi le meilleur passeur de l’histoire de la compétition avec une septième passe décisive dans sa carrière», écrit L’Equipe dans ses pages intérieures. Avec cette offrande à Bruno Fernandes, CR7 prouve qu’il a encore le niveau pour le haut niveau.

Nacho va quitter le Real Madrid

«Nacho s’en va», titre Marca. Annoncé en MLS ou à Al-Ittihad, Nacho va finalement prendre la direction d’Al-Qadsiah, promu en première division et dirigé par son compatriote Michel. D’après les informations de Marca, les négociations entre le principal concerné et le 5e de Saudi Pro League ont été interrompues en raison de l’incertitude entourant les budgets des clubs soutenus par le Fonds d’investissement public saoudien qui détient Al-Ittihad. L’Espagnol a été convaincu par Al-Qadsiah, club détenu par la compagnie pétrolière Aramco. Le média espagnol précise qu’un contrat de deux ans l’attend en Arabie saoudite ainsi qu’un salaire avoisinant les 10 M€ par an.