Nancy : Séga Coulibaly d’accord avec le LA Galaxy

Auteur d’une saison convaincante du côté de l’AS Nancy Lorraine, Séga Coulibaly attise les convoitises. C’est que nous vous avions expliqué à la fin du mois de mars puisque Trabzonspor et une écurie de MLS étaient intéressés par son profil. Et les choses avancent.

Selon nos informations, Séga Coulibaly s’est mis d’accord avec le Los Angeles Galaxy. Un club qui croit en lui et qui veut d’ailleurs le faire venir rapidement. Mais la franchise de MLS doit encore s’entendre avec Nancy pour le libérer plus tôt, sachant que son contrat se termine en juin prochain. En cette période de pandémie, l’AS Nancy pourrait économiser le salaire du joueur d’autant plus que ce dernier est indisponible jusqu’à la fin de la saison.