Nancy : ça bouge autour de Séga Coulibaly

À 24 ans, Séga Coulibaly s'est imposé au coeur de la défense de l'AS Nancy Lorraine. Après trois premiers matches dans la peau d'un remplaçant, celui qui était troisième dans la hiérarchie des centraux a depuis enchaîné les titularisations et les prestations convaincantes, lui qui a joué 22 rencontres toutes compétitions confondues (2 buts). De quoi attirer les regards alors que son contrat prend fin en juin prochain.

Et on peut dire que ça commence à se bousculer au portillon. Selon nos informations, en Turquie, Trabzonspor s'est penché sur son cas. De plus, un club de Major League Soccer, dont l'identité n'a pas filtré, est très intéressé par son profil et se tient prêt à avancer ses pions pour l'enrôler durant les prochains mois nous a-t-on fait savoir. La balle est dans le camp du natif de Bamako !