LOSC-Séville : les compos probables

Le Lille OSC accueille le Séville FC ce mercredi soir au Stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Un rendez-vous crucial pour les Dogues s'ils veulent rester en course pour une qualification européenne dans un groupe très ouvert. Jocelyn Gourvennec devrait miser sur un traditionnel 4-4-2 devant Ivo Grbic. Zeki Celik, José Fonte, Tiago Djalo et Reinildo composeraient l'arrière-garde nordiste. Benjamin André devrait être associé à Renato Sanches dans le cœur du jeu. Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba seraient en charge de l'animation sur les côtés. Enfin, en pointe, on retrouverait le duo Jonathan David-Burak Yilmaz.

Les Andalous de Julen Lopetegui devraient eux s'avancer en 4-2-3-1 devant Yassine Bounou. La charnière centrale serait composée de deux anciennes connaissances de Ligue 1 : l'international tricolore Jules Koundé et l'ancien Nantais Diego Carlos. Jesus Navas, à droite, et Marcos Acuña, à gauche, se chargeraient eux des flancs. Dans l'entrejeu, Joan Jordan et Fernando sont pressentis à la manœuvre. À l'animation, on retrouverait une ligne de trois, avec Lucas Ocampos, Alejandro Papu Gomez et Suso, en soutien du buteur Rafa Mir, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l'Espagne cet été.

