OM-Strasbourg : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille (3e, 68 pts) joue sa place en Ligue des Champions ce samedi face à Strasbourg (5e, 63 pts), dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21 heures). Les Marseillais doivent au moins prendre un point afin de conserver leur troisième place au classement, mais ils sont quasiment obligés de s’imposer pour espérer repasser devant Monaco (2e, 68 pts). Du côté des Strasbourgeois, une victoire est également impérative afin de s’assurer une place européenne la saison prochaine. Julien Stéphan et ses hommes restent sous la menace de Nice (6e, 63 pts) et Lens (7e, 61 pts).

Jorge Sampaoli doit faire sans Saliba ce soir, suspendu pour ce choc. C'est donc Kamara qui sera en défense centrale avec Caleta-Car, tandis que Rongier et Peres occuperont les couloirs. Guendouzi, Gueye et Gerson seront au milieu, derrière le trio Ünder, Milik et Harit en attaque. Pour ce qui est de Strasbourg, Aholou est préféré à Bellegarde devant la défense. Le duo composé de Gameiro et Ajorque prend place à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Rongier, Kamara, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Gueye, Gerson - Ünder, Milik, Harit

Strasbourg : Sels - Perrin, Djiku, Nyamsi - Caci, Thomasson, Prcic, Aholou, Guilbert - Gameiro, Ajorque

