LA Galaxy : Riqui Puig a fait gagner son équipe en jouant 30 minutes avec une grave blessure

C’est ce qu’on appelle se sacrifier pour l’équipe. Vainqueur des Seattle Sounders (1-0) en finale de conférence Ouest de Major League Soccer, le club des Los Angeles Galaxy s’est qualifié pour la finale face aux New York Red Bulls. L’occasion pour le club de la cité des Anges de viser son sixième titre national. En toute fin de match, le Serbe Dejan Jovelcic a marqué (85e) sur une offrande de Riqui Puig (25 ans), ce dernier était alors blessé.

Star de son équipe avec Marco Reus, l’ancien du FC Barcelone a livré une saison folle avec 17 buts et 14 passes décisives en 36 matches et a voulu aider les siens jusqu’au bout malgré la douleur. Disputant 30 minutes avec une douleur au genou, Riqui Puig s’est déchiré le ligament croisé antérieur et sera sûrement absent plusieurs mois. Un joli cadeau avant son indisponibilité de la part de Riqui Puig puisque Los Angeles Galaxy peut encore remporter le titre.