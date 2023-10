Liga : le Clasico ne sera pas diffusé au Royaume-Uni !

L’horaire du premier Clasico ne fait pas l’unanimité de l’autre côté de la Manche. En effet, le choc de la 11e journée de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid se disputera à 16h15 à Montjuic, et ce pour attirer le marché asiatique. Néanmoins, cela oblige le Royaume-Uni à ne pas pouvoir diffuser la rencontre, en raison d’une loi datant des années 1960, interdisant la diffusion de matches de football entre 14h45 et 17h15 (soit 15h45 et 18h15 en France) afin de ne pas impacter les affluences dans les stades des divisions inférieures.

«Nous sommes déçus que les supporters britanniques ne puissent pas regarder le Clasico ce week-end en raison de l’heure limite de 15 heures imposée par l’UEFA. Bien que nous soyons favorables aux mesures visant à encourager la fréquentation des stades, nous pensons que l’interdiction ne devrait concerner que les matches nationaux, et non les rencontres internationales», a d’ailleurs déclaré Keegan Pierce, responsable de la Ligue pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Coup dur pour les Madridistas et Blaugranas britanniques.