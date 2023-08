Mercato : le PSG veut se séparer de 10 jeunes joueurs

La suite après cette publicité

Dans un peu plus d’une semaine, le mercato d’été 2023 va refermer ses portes. Le temps presse donc pour le Paris Saint-Germain, qui doit boucler ses derniers achats (Randal Kolo Muani et Bradley Barcola) tout en se débarrassant de ses fameux indésirables. Luis Campos et ses équipes doivent également s’occuper du mercato des jeunes joueurs du club de la capitale. Certains sont déjà partis cet été à l’image de Djeidi Gassama (19 ans, Sheffield Wednesday), El Chadaille Bitshiabu (18 ans, RB Leipzig) ou encore Lucas Lavallée (20 ans, prêt à Dunkerque).

D’autres devraient les imiter d’ici le 31 août. Présent lors de la tournée estivale en Asie, où il a fait bonne impression en amical, Noha Lemina (18 ans) n’a pas eu sa chance par la suite. Approché par un pensionnaire de Ligue 1, le frère de Mario Lemina va finalement prendre la direction de l’Italie. Selon Le Parisien, il devrait être prêté sans option d’achat à la Sampdoria. L’occasion pour lui d’avoir du temps de jeu et de poursuivre sa progression. Une option qui séduit toutes les parties. De retour à Paris cet été après un prêt à Sunderland, Edouard Michut (20 ans) ne va pas rester non plus.

À lire

PSG : la réponse intrigante du Real Madrid sur Kylian Mbappé

Dix jeunes talents à caser

Les champions de France lui cherchent une porte de sortie. Outre Leeds, Hoffenheim et Augsbourg suivent le joueur sous contrat jusqu’en 2025 selon nos informations. Ilyes Housni (18 ans) est également courtisé en Allemagne. La L1 pense aussi à lui selon L’Equipe. Ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique a acté son départ sous la forme d’un prêt. L’Asturien et le PSG veulent aussi miser sur cette formule pour Ismaël Gharbi (19 ans). Et c’est en France et au Portugal que ses prétendants sont les plus à fond. Une façon pour lui de continuer à grandir avant de revenir à Paris, où on est toujours convaincu par son talent.

La suite après cette publicité

Le PSG cherche aussi à se séparer de Timothée Pembélé. Le défenseur sera libre dans un an. Cet été est donc l’occasion de récupérer de l’argent avant de le perdre gratuitement. La Bundesliga garde un œil sur lui d’après L’Équipe. Comme lui, Vimoj Muntu Wa Mungu (18 ans), Nehemiah Fernandez-Veliz (18 ans), Moutanabi Bodiang (20 ans), Kenny Nagera (21 ans) ou encore Mathyas Randriamamy (20 ans) sont invités à s’en aller. Tous ne pourront pas s’en aller en prêt, puisque le club a un nombre limite à ne pas dépasser. Un chantier colossal attend encore le PSG, qui va tout de même conserver certains jeunes talents cette année comme Warren Zaïre-Emery (17 ans), Ethan Mbappé (16 ans) et Serif Nhaga (17 ans).