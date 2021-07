Manchester City a contacté Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

« Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est le futur de ce club et nous devons essayer au maximum». Ronald Koeman l'a bien fait comprendre ce vendredi. Même s'il assure apprécier Antoine Griezmann, il n'est pas la priorité du FC Barcelone.

Le club catalan traverse une crise économique conséquente qui lui empêche de pouvoir sceller la prolongation espérée de Lionel Messi. La presse espagnole ne cesse de répéter que l'attaquant français fait partie des joueurs qui seront vendus en cas d'opportunité. Selon nos informations, le club catalan ne retiendra effectivement pas Griezmann, 30 ans, si une offre jugée convenable est formulée.

Contact entre Guardiola et Griezmann

Le problème dans cette histoire se situe plutôt dans les destinations possibles pour l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, qui privilégie la continuité à Barcelone. Un retour dans son ancien club paraît inenvisageable, seul le PSG a les moyens de le recruter en France et ni Grizi ni le club francilien ne semblent avoir la volonté de travailler ensemble. Restent donc les options Juventus et Bayern Munich, qui attendront de voir l'évolution de leur mercato pour éventuellement bouger, et les clubs anglais.

Et justement, selon nos informations, un club anglais s'est signalé récemment, à savoir Manchester City. Pep Guardiola a même eu l'attaquant français au téléphone. Les deux hommes s'apprécient de longue date, et Griezmann pourrait bien être une solution pour les Citizens, qui se cherchent un nouvel élément offensif. Leur priorité se nomme Harry Kane, mais le prix réclamé par Tottenham les refroidit. Dès lors, Griezmann pourrait être une alternative au cours des prochaines semaines. Affaire à suivre.