Barça : Ronald Koeman jette le trouble sur l'avenir d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann vit des heures difficiles. Le 28 juin dernier, l'ancien de l'Atlético était éliminé de l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Dans la foulée, l'international tricolore a dû gérer la polémique dont il fait l'objet avec Ousmane Dembélé au Barça. En effet, une vidéo l'on voit les deux champions du monde 2018 se moquer d'employés d'un hôtel lors de la tournée du Barça au Japon en 2019 est réapparue.

Le Barça veut se débarrasser du Français

Au cœur des critiques, Grizi s'est excusé publiquement, puis auprès de Rakuten, sponsor du club culé. Mais ses ennuis ne s'arrêtaient pas là puisque mercredi, Konami, célèbre société japonaise d'édition de jeux vidéos, décidait de rompre son contrat avec le Français, ambassadeur du contenu Yu-Gi-Oh!. Il ne devrait pas non plus apparaître dans le prochain PES. Des mauvaises nouvelles en série pour le joueur âgé de 30 ans.

Et tout cela arrive au plus mauvais des moments pour lui. En effet, le FC Barcelone chercherait à s'en séparer cet été. L'objectif des Blaugranas est de réduire leur masse salariale, pour notamment financer l'onéreuse prolongation de Lionel Messi. Malgré l'intérêt de Chelsea, Mundo Deportivo assure que Grizi ne veut pas bouger et compter aller au bout de son contrat qui prend fin en 2024. Interrogé au sujet de son joueur, Ronald Koeman n'a rien exclu. Ses propos sont relayés par Sport.

Koeman ne sait pas pour Griezmann

«Je vais compter sur tous les joueurs que nous avons. Si jamais il y a un changement, il faudra l'accepter. Mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part, car il reste encore beaucoup de joueurs. Mais il est clair que la priorité avant tout est que Messi reste». Jusque là, ses propos vont dans le sens de ce qui a été annoncé, à savoir que le club veut tout faire pour prolonger la Pulga et se délester de quelques éléments.

Puis il a ajouté : «pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est le futur de ce club et nous devons essayer au maximum». Le technicien néerlandais n'assure pas l'avenir du Tricolore au Barça. Une mauvaise nouvelle de plus pour un Antoine Griezmann qui vit un été 2021 très difficile.