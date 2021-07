Antoine Griezmann ne compte pas bouger du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann rêverait probablement de meilleures vacances en ce moment. Des vacances où il fêterait un titre de champion d'Europe tout en se projetant sur une nouvelle saison réjouissante avec le Barça. Au lieu de cela, il doit ruminer l'élimination précoce des Bleus à l'Euro 2020 en voyant une rude concurrence débarquer à son poste en club (Depay, Agüero). Le tout saupoudré d'une polémique qui commence à prendre de l'ampleur et qui lui vaut quelques soucis, éthiques et financiers.

Quel avenir attend le Français de 30 ans ? Si l'on suit la presse espagnole, qui évoque quotidiennement les soucis financiers majeurs du FC Barcelone, il est dans la charrette des indésirables, de ceux qui doivent partir pour libérer de la masse salariale. Mais voilà, Antoine Griezmann n'est pas spécialement désireux de quitter la Catalogne.

Le PSG, pas une option

Comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin, l'attaquant n'a pas prévu de faire ses adieux cet été. Il souhaite respecter son contrat, qui court jusqu'en 2024, et n'a pas reçu la moindre nouvelle de ses dirigeants. Ni pour l'informer de potentielles offres, ni pour lui demander de baisser son salaire. Dans l'esprit du Français, l'idée est donc de continuer au Barça, et ce, malgré la situation très compliquée du club et l'arrivée massive de concurrents en attaque.

Cependant, il ne peut pas ignorer toutes les informations évoquant une nécessité de vendre et il est conscient qu'une telle issue pourrait être souhaitée par la direction au cours des prochaines semaines. Le problème vient de l'identité du club qui pourrait l'accueillir, au regard des besoins des uns et des autres sur le mercato. Le PSG ne serait pas une option, dans tous les cas, pour Antoine Griezmann.