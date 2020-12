PSG : la durée d'indisponibilité de Neymar est connue !

La suite après cette publicité

« Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures ». Plus tôt dans l'après-midi, le Paris Saint-Germain communiquait sur la blessure de Neymar, livrant un premier bilan plutôt rassurant concernant la cheville du Brésilien.

Il faut dire que, au premier abord, ça ne sentait pas bon pour la star parisienne, fauchée par son compatriote Thiago Mendes lors de la rencontre face à l'OL de dimanche soir. D'autant plus qu'on sait que le pied gauche de l'ancien Barcelonais a pris très cher ces dernières années. Certains tremblaient à l'idée de l'imaginer absent pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Il sera de retour pour le Trophée des Champions

Et si le PSG a donné de bonnes nouvelles sans dévoiler de durée d'indisponibilité, le quotidien l'Équipe s'en charge en cet après-midi de lundi. Selon les informations du média, Neymar sera absent trois semaines. Il ne rejouera donc plus en 2020. Une "bonne nouvelle" a priori au vu des craintes initiales, même s'il passera de nouveaux examens dans la journée de mercredi pour confirmer cette durée d'absence.

Il ne manquera pas de rencontre primordiale en termes d'enjeu - même si la situation du PSG en Ligue 1 fait que tous les matches sont importants - puisqu'il sera absent contre Lorient, Lille et Strasbourg en Ligue 1 et il faudra voir s'il sera remis pour les duels contre Saint-Étienne (6 janvier) et Brest (10 janvier), en Ligue 1 également. Il devrait dans tous les cas être là pour le Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille le 13 janvier. Les supporters parisiens, et surtout Thomas Tuchel, peuvent respirer...