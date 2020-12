Le PSG communique sur la blessure de Neymar

La suite après cette publicité

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain affrontait l'Olympique Lyonnais en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Un choc cinq étoiles remporté par les Gones, co-leaders actuellement du championnat avec le LOSC. Mais plus que la défaite et les trois nouveaux points laissés en route face à un concurrent direct pour le titre de champion de France, les pensionnaires du Parc des Princes ont perdu Neymar sur blessure. Dans les arrêts de jeu (90e+7), le Brésilien était durement taclé par son compatriote Thiago Mendes.

Un vilain geste qui a surtout fait mal terrible à la cheville gauche de la star de la Seleção. Au sol, Neymar criait et pleurait se tenant le pied. Des images qu'on n'aime pas voir bien évidemment et qui rappelaient surtout de mauvais souvenirs au Parisien ainsi qu'à son club. En effet, l'international auriverde n'a pas été épargné par les blessures au métatarse depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Pendant que Thiago Mendes était averti puis ensuite expulsé après consultation de la VAR, Ney, lui, était évacué sur une civière en se tenant la tête et en pleurant.

Un bilan médical plutôt positif

Rapidement, les premières informations sur l'état de santé de l'ancien joueur du FC Barcelone circulaient. Les médias évoquaient ainsi une "grosse entorse". Le Parisien précisait même ce lundi matin que les premiers examens pratiqués hier soir n'avaient pas révélé de fracture. Toutefois, le footballeur âgé de 28 ans devait subir de nouveaux examens aujourd'hui afin d'en savoir plus sur la nature de sa blessure ainsi que sur la durée de son indisponibilité. Et le club de la capitale a enfin communiqué.

En effet, les champions de France viennent de donner des nouvelles de Neymar via un communiqué de presse envoyé aux journalistes. « Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures ». On devra donc encore attendre un peu pour connaître la durée d'indisponibilité du joueur...